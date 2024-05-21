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ЄС планує почати переговори про вступ України в союз у червні, - POLITICO

21 травня, 2024 вiвторок
09:45
Світ Україна ЄС

Офіційні особи у Брюсселі прагнуть розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу наступного місяця

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Попри те, що в грудні минулого року лідери ЄС висловили бажання, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу, формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через опозицію з боку Угорщини.

Наразі дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС. 

За словами п'яти дипломатів, мета цих зусиль полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Так, після квітневих перемовин між Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". За словами одного з дипломатів, Київ відреагував на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і чекає на відповідь Угорщини.

На думку одного з дипломатів ЄС, Угорщина, ймовірно, прагне вирішити питання переговорів про вступ України до ЄС до того, як вона розпочне шестимісячне головування в Раді ЄС на ротаційній основі в липні цього року. 

"Було відчуття, що цього не варто робити до виборів до Європейського парламенту (9 червня - ред.), оскільки це може стати передвиборчим питанням", - пояснив європейський дипломат.

Наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Для того щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звані рамки переговорів. За даними видання, відтоді, як Єврокомісія надіслала цей документ у березні, 27 столиць ведуть переговори щодо нього. 

На цей час, за словами двох дипломатів, переговори на технічному рівні проходять добре. Вони очікують, що новий проєкт буде надісланий послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання. 

Бельгійські чиновники вже призначили міжурядову конференцію на 25 червня, за кілька днів до того, як Будапешт розпочне головування в ЄС 1 липня. Однак, як стверджує один з дипломатів, "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо від самого Орбана". 

  • 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
  • 21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.
  • 22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.
  • 1 травня президенти Латвії, Литви й Естонії закликали розпочати міжурядові конференції з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС.
Теги:
Україна
ЄС
Європа
Єврокомісія
Вступ в ЄС
Угорщина
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