ЄС планує почати переговори про вступ України в союз у червні, - POLITICO

Про це повідомляє Politico.

Попри те, що в грудні минулого року лідери ЄС висловили бажання, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу, формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через опозицію з боку Угорщини.

Наразі дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

За словами п'яти дипломатів, мета цих зусиль полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Так, після квітневих перемовин між Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". За словами одного з дипломатів, Київ відреагував на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і чекає на відповідь Угорщини.

На думку одного з дипломатів ЄС, Угорщина, ймовірно, прагне вирішити питання переговорів про вступ України до ЄС до того, як вона розпочне шестимісячне головування в Раді ЄС на ротаційній основі в липні цього року.

"Було відчуття, що цього не варто робити до виборів до Європейського парламенту (9 червня - ред.), оскільки це може стати передвиборчим питанням", - пояснив європейський дипломат.

Наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Для того щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звані рамки переговорів. За даними видання, відтоді, як Єврокомісія надіслала цей документ у березні, 27 столиць ведуть переговори щодо нього.

На цей час, за словами двох дипломатів, переговори на технічному рівні проходять добре. Вони очікують, що новий проєкт буде надісланий послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання.

Бельгійські чиновники вже призначили міжурядову конференцію на 25 червня, за кілька днів до того, як Будапешт розпочне головування в ЄС 1 липня. Однак, як стверджує один з дипломатів, "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо від самого Орбана".