ЄС відправить на саміт у Будапешті держслужбовців замість єврокомісарів

Про це повідомляє Bloomberg.

Головний речник виконавчої гілки влади Європейського Союзу Ерік Мамер оголосив про цей крок у понеділок, 15 липня, заявивши, що на неформальні зустрічі міністрів, які відбудуться в Будапешті, будуть відправлені високопоставлені державні службовці, а не комісари.

Причиною такого кроку він назвав "нещодавні події, пов'язані з початком угорського головування".

Цей крок слідує за рішенням Швеції, Фінляндії, Польщі та трьох балтійських країн - Естонії, Латвії та Литви - пропустити неформальні зустрічі під час головування Угорщини, яке триватиме до кінця року.

Це рішення не торкається запланованого неформального саміту лідерів у Будапешті в листопаді, а також регулярних зустрічей міністрів у Брюсселі та Люксембурзі.