ЄС відправить на саміт у Будапешті держслужбовців замість єврокомісарів
У відповідь на дипломатичні візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна, Європейська комісія зменшить свою участь у неформальних зустрічах, запланованих Угорщиною
Про це повідомляє Bloomberg.
Головний речник виконавчої гілки влади Європейського Союзу Ерік Мамер оголосив про цей крок у понеділок, 15 липня, заявивши, що на неформальні зустрічі міністрів, які відбудуться в Будапешті, будуть відправлені високопоставлені державні службовці, а не комісари.
Причиною такого кроку він назвав "нещодавні події, пов'язані з початком угорського головування".
Цей крок слідує за рішенням Швеції, Фінляндії, Польщі та трьох балтійських країн - Естонії, Латвії та Литви - пропустити неформальні зустрічі під час головування Угорщини, яке триватиме до кінця року.
Це рішення не торкається запланованого неформального саміту лідерів у Будапешті в листопаді, а також регулярних зустрічей міністрів у Брюсселі та Люксембурзі.
- Раніше повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.
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