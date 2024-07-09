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Естонія восени почне тестувати бункери на кордоні з РФ. Їх має бути 600

9 липня, 2024 вiвторок
06:30
Світ Естонія Росія мігранти світ

В Естонії проєкт зі створення на кордоні з РФ лінії з 600 бетонних бункерів перебуває на стадії виготовлення прототипів, на вересень заплановано випробування

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Про це повідомляє ERR.

Весь східний кордон Естонії планується зміцнити лінією оборонних споруд. Насамперед йдеться про будівництво 600 бункерів уздовж кордону з РФ. Зазначається, що при складанні вимог було враховано досвід війни в Україні.

"Ми зараз підписали договір з підприємством, яке має виготовити нам три різні прототипи бункерів. У вересні ми плануємо розпочати їх тестування. Після випробувань ми зможемо вибрати, який тип бункерів буде надалі використовуватися і стане нашим стандартом. А потім ми оголосимо тендер на будівництво бункерів для всієї лінії оборони саме за цим стандартом", - розповіла глава відділу інфраструктури Національного центру оборонних інвестицій Каді-Кай Колло.

Перевага в матеріалах віддана бетону, оскільки такі бункери надійні та дешеві у виробництві. Установлювати їх планують на державній землі. Проте якщо Сили оборони Естонії вважатимуть за необхідне встановлення деяких з них на приватних ділянках, то держава розпочне переговори з власниками.

Лінія оборони включатиме протитанкові загородження, паркан з колючого дроту. Почати роботи зі зведення бункерів уздовж кордону з РФ планують наступного року.

  • В кінці червня Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону ЄС з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від загроз з боку Москви.
  • 3 липня у Вільнюсі, столиці Литви, представили план оборони, який включає парк засобів контрмобільності, трасу для польотів безпілотників та нові плани евакуації
  • 8 липня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в офіційному листі звернулася до Ілви Йоханссон, члена Європейської комісії, відповідального за внутрішні справи, з проханням про фінансову підтримку для посилення охорони кордону Литви з Росією
Теги:
Естонія
Війна з Росією
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