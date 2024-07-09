Естонія восени почне тестувати бункери на кордоні з РФ. Їх має бути 600
В Естонії проєкт зі створення на кордоні з РФ лінії з 600 бетонних бункерів перебуває на стадії виготовлення прототипів, на вересень заплановано випробування
Про це повідомляє ERR.
Весь східний кордон Естонії планується зміцнити лінією оборонних споруд. Насамперед йдеться про будівництво 600 бункерів уздовж кордону з РФ. Зазначається, що при складанні вимог було враховано досвід війни в Україні.
"Ми зараз підписали договір з підприємством, яке має виготовити нам три різні прототипи бункерів. У вересні ми плануємо розпочати їх тестування. Після випробувань ми зможемо вибрати, який тип бункерів буде надалі використовуватися і стане нашим стандартом. А потім ми оголосимо тендер на будівництво бункерів для всієї лінії оборони саме за цим стандартом", - розповіла глава відділу інфраструктури Національного центру оборонних інвестицій Каді-Кай Колло.
Перевага в матеріалах віддана бетону, оскільки такі бункери надійні та дешеві у виробництві. Установлювати їх планують на державній землі. Проте якщо Сили оборони Естонії вважатимуть за необхідне встановлення деяких з них на приватних ділянках, то держава розпочне переговори з власниками.
Лінія оборони включатиме протитанкові загородження, паркан з колючого дроту. Почати роботи зі зведення бункерів уздовж кордону з РФ планують наступного року.
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