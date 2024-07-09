Естонія восени почне тестувати бункери на кордоні з РФ. Їх має бути 600

Про це повідомляє ERR.

Весь східний кордон Естонії планується зміцнити лінією оборонних споруд. Насамперед йдеться про будівництво 600 бункерів уздовж кордону з РФ. Зазначається, що при складанні вимог було враховано досвід війни в Україні.

"Ми зараз підписали договір з підприємством, яке має виготовити нам три різні прототипи бункерів. У вересні ми плануємо розпочати їх тестування. Після випробувань ми зможемо вибрати, який тип бункерів буде надалі використовуватися і стане нашим стандартом. А потім ми оголосимо тендер на будівництво бункерів для всієї лінії оборони саме за цим стандартом", - розповіла глава відділу інфраструктури Національного центру оборонних інвестицій Каді-Кай Колло.

Перевага в матеріалах віддана бетону, оскільки такі бункери надійні та дешеві у виробництві. Установлювати їх планують на державній землі. Проте якщо Сили оборони Естонії вважатимуть за необхідне встановлення деяких з них на приватних ділянках, то держава розпочне переговори з власниками.

Лінія оборони включатиме протитанкові загородження, паркан з колючого дроту. Почати роботи зі зведення бункерів уздовж кордону з РФ планують наступного року.