Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Єврокомісія розглядає можливість розмороження 550 млн євро для Угорщини, щоб зняти опір Віктора Орбана щодо нових санкцій проти російських енергоносіїв.

Зазначається, що для їх ухвалення необхідна згода всіх країн ЄС, однак Угорщина і Словаччина пригрозили накласти вето. Напередодні парламентських виборів навесні, прем’єр Орбан неодноразово висловлювався проти обмеження імпорту дешевих російських енергоносіїв та затягував процес ухвалення санкцій щодо РФ.

У 2022 році ЄС ухвалив рішення про замороження 22 мільярдів євро для Угорщини у зв’язку з порушеннями щодо незалежності судів, прав мігрантів, ЛГБТ+ спільноти та академічної свободи.

Єврокомісія поступово розморожувала частину коштів, аби послабити опір Орбана: у 2023 році Угорщина отримала 10 мільярдів євро в обмін на відмову від вето щодо допомоги Україні. А вже цього року країна переказала ще 157 мільйонів євро, скориставшись правовою лазівкою, що дозволяє перерозподілити заморожене фінансування на інші програми.

Цей самий механізм Будапешт намагається використати повторно. У травні Угорщина подала запит на 605 мільйонів євро в межах планового перегляду розподілу коштів спільного бюджету ЄС.

За словами осіб, знайомих із переговорами, Єврокомісія має намір дозволити Будапешту отримати більшу частину запитаної суми - близько 550 мільйонів євро.