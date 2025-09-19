Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT

Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT

Марія Музиченко
19 вересня, 2025 п'ятниця
19:51
Світ Єврокомісія

Європейська комісія планує розморозити 550 млн євро коштів ЄС для Будапешту, аби подолати вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на нові санкції проти Росії

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

Єврокомісія розглядає можливість розмороження 550 млн євро для Угорщини, щоб зняти опір Віктора Орбана щодо нових санкцій проти російських енергоносіїв.

Зазначається, що для їх ухвалення необхідна згода всіх країн ЄС, однак Угорщина і Словаччина пригрозили накласти вето. Напередодні парламентських виборів навесні, прем’єр Орбан неодноразово висловлювався проти обмеження імпорту дешевих російських енергоносіїв та затягував процес ухвалення санкцій щодо РФ.

У 2022 році ЄС ухвалив рішення про замороження 22 мільярдів євро для Угорщини у зв’язку з порушеннями щодо незалежності судів, прав мігрантів, ЛГБТ+ спільноти та академічної свободи.

Читайте також: В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв

Єврокомісія поступово розморожувала частину коштів, аби послабити опір Орбана: у 2023 році Угорщина отримала 10 мільярдів євро в обмін на відмову від вето щодо допомоги Україні. А вже цього року країна переказала ще 157 мільйонів євро, скориставшись правовою лазівкою, що дозволяє перерозподілити заморожене фінансування на інші програми. 

Цей самий механізм Будапешт намагається використати повторно. У травні Угорщина подала запит на 605 мільйонів євро в межах планового перегляду розподілу коштів спільного бюджету ЄС.

За словами осіб, знайомих із переговорами, Єврокомісія має намір дозволити Будапешту отримати більшу частину запитаної суми - близько 550 мільйонів євро.

  • 19 вересня стало відомо, що у ЄС обговорюють варіанти прискорення поетапного припинення закупівель російського скрапленого природного газу - на рік раніше від попередньо визначеного графіка.
Новини
ЄС
Єврокомісія
Угорщина
санкції ЄС проти Росії
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:11
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Каллас заявила, що Путін випробовує рішучість Заходу
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
19:43
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 19 вересня
19:41
Метт Вітакер
Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
19:33
США Україна
"Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд
18:53
Офіс генпрокурора
В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей
18:50
Марта Костюк
Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
18:47
Огляд
Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
18:06
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:40
Українці в Брюсселі, Бельгія
Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
17:08
Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
17:04
OPINION
блог Сергій Кузан
Гібридна війна: Кремль прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку"
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Оновлено
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, фон дер Ляєн розкрила деталі
15:47
бюджет
Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC
15:43
прапор Росії
У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters
15:33
OPINION
Дерусифікація чи вестернізація? Куди має рухатися українська гуманітарна політика
15:15
Естонія
Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
15:02
Глава MI6 Річард Мур
Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
Більше новин
