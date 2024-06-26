Єврокомісія визнала Болгарію найбільш підготовленою до переходу на євро

Про це йдеться у звіті Єврокомісії.

Звіт охоплює шість держав-членів поза зоною євро, які юридично зобов'язалися перейти на євро: Болгарію, Чехію, Угорщину, Польщу, Румунію та Швецію. Водночас у звіті відсутня Данія, яка домовилася про виключення з Маастрихтського договору.

Серед критеріїв оцінки були стабільність цін, здорові державні фінанси, стабільність обмінного курсу та конвергенція довгострокових процентних ставок.

Відповідно до документа Болгарія є єдиною країною, яка відповідає всім критеріям, крім одного, і національне законодавство якої можна вважати таким, що відповідає правилам Економічного та валютного союзу.

При цьому у звіті зазначається, що в Болгарії 71% опитаних громадян вважають, що євро буде запроваджено протягом п'яти років. У той час як 64% респондентів вважають, що запровадження євро підвищить ціни, 44% вважають, що запровадження євро матиме позитивні наслідки для їхньої країни.