"Європа не зможе залишатися провоєнною": Орбан спрогнозував, що в разі перемоги Трампа залученість заходу до війни в Україні зменшиться
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що очікує значних геополітичних змін у разі переобрання Дональда Трампа на посаду президента США
Про це повідомляє Telex.
За словами Орбана, перемога Трампа призведе до зменшення залученості Європи до війни в Україні.
Він наголосив на своєму прогнозі, зробленому на початку року, щодо кардинальних змін у світовій політиці до кінця 2024 року.
Угорський прем'єр пов’язав ці зміни з очікуваним переходом до більш "мирної" глобальної політики, що, на його думку, стане можливим саме за президентства Трампа.
Орбан зазначив, що нинішня роль Європи обмежується пасивною позицією, поки тривають переговори між США та Росією. Однак, на його думку, перемога Трампа кардинально змінить ситуацію, зробивши неможливим для Європи продовження підтримки воєнного курсу.
"Європа не може залишатися провоєнною, - наголосив він. - Ми не можемо самотужки нести тягар війни, в яку Європа була безвідповідально втягнута, і нам доведеться адаптуватися до ситуації".
- Напередодні премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував кандидату в президенти США Дональду Трампу й побажав удачі на виборах.
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