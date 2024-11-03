"Європа не зможе залишатися провоєнною": Орбан спрогнозував, що в разі перемоги Трампа залученість заходу до війни в Україні зменшиться

Про це повідомляє Telex.

За словами Орбана, перемога Трампа призведе до зменшення залученості Європи до війни в Україні.

Він наголосив на своєму прогнозі, зробленому на початку року, щодо кардинальних змін у світовій політиці до кінця 2024 року.

Угорський прем'єр пов’язав ці зміни з очікуваним переходом до більш "мирної" глобальної політики, що, на його думку, стане можливим саме за президентства Трампа.

Орбан зазначив, що нинішня роль Європи обмежується пасивною позицією, поки тривають переговори між США та Росією. Однак, на його думку, перемога Трампа кардинально змінить ситуацію, зробивши неможливим для Європи продовження підтримки воєнного курсу.

"Європа не може залишатися провоєнною, - наголосив він. - Ми не можемо самотужки нести тягар війни, в яку Європа була безвідповідально втягнута, і нам доведеться адаптуватися до ситуації".