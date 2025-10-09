Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
У четвер, 9 жовтня, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали країни ЄС більше рішуче реагувати на порушення повітряного простору
Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту.
У резолюції депутати засудили "безрозсудні та ескалаційні дії" Росії з порушення повітряного простору країн‑членів ЄС і НАТО, які є частиною "систематичної військової та гібридної війни і провокацій Росії проти ЄС".
Європарламент наголосив на важливості підтримки заходів, які забезпечують узгоджену та адекватну відповідь ЄС і його членів на будь-яке порушення повітряного простору, зокрема шляхом нейтралізації повітряних загроз.
Читайте також: Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
Також Європарламентарі висловили підтримку створенню "стіни дронів" ЄС та ініціативі Eastern Flank Watch, підкреслюючи важливість гарантування повноцінного захисту для всіх країн Євросоюзу, що зазнають загроз на південному напрямку.
"Депутати вважають, що спектр диверсійних та гібридних дій Росії проти ЄС можна прирівняти до тероризму, якщо навіть вони не досягають рівня збройного нападу", - додали у повідомленні.
- У ніч на 10 вересня у відповідь на загрозу з боку російських безпілотників, які під час нічної атаки на Україну вторглися в повітряний простір Польщі, оперативне командування ЗС привело в повну готовність авіацію та ППО.
- 13 вересня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії, а над Польщею зафіксували потенційну загрозу появи ворожих БПЛА. У відповідь обидві країни НАТО підняли винищувачі в повітря та активували системи ППО.
- 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, після чого уряд країни ініціював консультації з НАТО відповідно до статті 4.
- 3 жовтня генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував дії ЄС щодо захисту європейських аеропортів і закликав збивати дрони, що порушують повітряний рух.
