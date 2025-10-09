Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС

Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту.

У резолюції депутати засудили "безрозсудні та ескалаційні дії" Росії з порушення повітряного простору країн‑членів ЄС і НАТО, які є частиною "систематичної військової та гібридної війни і провокацій Росії проти ЄС".

Європарламент наголосив на важливості підтримки заходів, які забезпечують узгоджену та адекватну відповідь ЄС і його членів на будь-яке порушення повітряного простору, зокрема шляхом нейтралізації повітряних загроз.

Читайте також: Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо

Також Європарламентарі висловили підтримку створенню "стіни дронів" ЄС та ініціативі Eastern Flank Watch, підкреслюючи важливість гарантування повноцінного захисту для всіх країн Євросоюзу, що зазнають загроз на південному напрямку.

"Депутати вважають, що спектр диверсійних та гібридних дій Росії проти ЄС можна прирівняти до тероризму, якщо навіть вони не досягають рівня збройного нападу", - додали у повідомленні.