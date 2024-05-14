Єврорада продовжила роботу консультативної місії в Україні до 2027 року

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Зазначається, що місія надає стратегічні консультації та практичну підтримку конкретних заходів з реформування відповідно до стандартів ЄС і міжнародних принципів належного врядування та прав людини, зокрема на підтримку зобов'язань України щодо вступу до ЄС.

Також EUAM консультує, навчає та підтримує відповідних українських партнерів, таких як Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція України.

EUAM в Україні має польові офіси в Києві, Львові, Одесі та мобільний підрозділ. Водночас польові офіси в Харкові та Маріуполі наразі не працюють.