Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн
Фінляндія надасть Україні 23-й пакет оборонної техніки, вартість якого становить €188 млн
Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб у соцмережі Х.
Він наголосив, що Україна може розраховувати на відданість його держави її безпеці.
"Сьогодні я підписав десятирічну угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку між Фінляндією та Україною. Я також повідомив, що Фінляндія поставить Україні свій 23-й пакет оборонної техніки вартістю 188 млн євро. Україна може розраховувати на відданість Фінляндії її безпеці, процвітанню зараз і в довгостроковій перспективі", - написав Стубб.
Також міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен повідомила перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн-членів НАТО у Брюсселі, що її держава виділяє 0,25% ВВП для допомоги Україні. Про це пише Укрінформ.
"Це ще обговорюється. Наразі ми виділяємо 0,25% нашого ВВП на допомогу Україні, і ми щонайменше у першій десятці", - розповіла Валтонен, відповідаючи на запитання щодо відсотка, який Фінляндія готова надати як внесок в обговорюваний п’ятирічний фонд НАТО з підтримки України.
Водночас міністерка зазначила, що її держава наразі "активно обговорює свої довгострокові зобов'язання щодо України".
"Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення всіх елементів, необхідних для надання допомоги Україні на довгострокову перспективу, і так само непохитно, як ми це робили раніше", - додала Валтонен.
- 3 квітня президент України Володимир Зеленський і фінський лідер Александер Стубб підписали двосторонню безпекову угоду.
- 2 квітня стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 млрд протягом п’яти років у рамках пакета, який лідери мають підписати на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться в липні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.09 Купівля 39.09Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе