Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн

Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна може розраховувати на відданість його держави її безпеці.

"Сьогодні я підписав десятирічну угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку між Фінляндією та Україною. Я також повідомив, що Фінляндія поставить Україні свій 23-й пакет оборонної техніки вартістю 188 млн євро. Україна може розраховувати на відданість Фінляндії її безпеці, процвітанню зараз і в довгостроковій перспективі", - написав Стубб.

Також міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен повідомила перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн-членів НАТО у Брюсселі, що її держава виділяє 0,25% ВВП для допомоги Україні. Про це пише Укрінформ.

"Це ще обговорюється. Наразі ми виділяємо 0,25% нашого ВВП на допомогу Україні, і ми щонайменше у першій десятці", - розповіла Валтонен, відповідаючи на запитання щодо відсотка, який Фінляндія готова надати як внесок в обговорюваний п’ятирічний фонд НАТО з підтримки України.

Водночас міністерка зазначила, що її держава наразі "активно обговорює свої довгострокові зобов'язання щодо України".

"Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення всіх елементів, необхідних для надання допомоги Україні на довгострокову перспективу, і так само непохитно, як ми це робили раніше", - додала Валтонен.