Фінська компанія разом з українцями розробила дрон Steel Eagle ER, який стріляє металевими кулями

Про це пише Yle.

Стратегічний партнер Сил оборони Insta презентує новий дрон 29 січня: БПЛА оснащений пропелером, системою радіосигналів для керування, функцією передачі даних та окулярами для пілота. Також окуляри мають режим "першої особи", який дозволяє пілотові спостерігати за навколишнім середовищем із дрона.

Окрім цього, у Фінляндії розробили снаряд із вибухівкою, який стріляє сталевими й вольфрамовими кулями.

Вольфрам – твердий метал, з якого раніше виготовляли, зокрема, нитки для ламп розжарювання. Він має найвищі температури плавлення і кипіння серед хімічних елементів. Нині матеріал є однією з сировинних баз оборонної промисловості.

У матеріалі акцентують, що кулі здатні пробити дах звичайного або легкоброньованого авто з висоти кількох десятків метрів.

"Насправді заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби солдати перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх", - кажуть у Yle.

Дрон Steel Eagle ER також має великий радіус дії та стійкість до перешкод.