Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу

Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу

Катерина Ганжа
10 вересня, 2025 середа
18:01
Світ Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники, які у ніч проти 10 вересня вторглися на територію Польщі

Зміст

Про це він написав у Facebook. 

"Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС і НАТО, є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки. Тому надзвичайно важливо об'єктивно встановити, чи це було навмисно чи випадково, і під чиїм контролем використовувалися дрони. Висловлюю Польщі солідарність і пропоную співпрацю в пошуку всіх необхідних відповідей", - зазначив Фіцо.

Він додав, що, "не піддасться на провокації політичних ігор або антиурядових і антисловацьких ЗМІ". 

"Я черпаю інформацію з релевантних джерел. Вони наразі дозволяють мені зайняти лише вище викладену позицію. Якщо для цього будуть підстави, я буду змінювати або доповнювати свою позицію, суворо виходячи з принципу поваги до принципів міжнародного права", - відмітив словацький прем’єр.

Він також висловив думку, що, порушення повітряного простору Польщі та здатність польських збройних сил реагувати на це є "суворим дзеркалом для словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали всю систему протиповітряної оборони Україні без адекватної компенсації".

"Замість того, щоб визнати провину за цю військову саботаж проти Словаччини, вони розпускають по медіа маячню, демонструючи, що здатні лише призвести Словаччину до лиха", - додав Фіцо.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
політика
Війна з Росією
безпілотник
Роберт Фіцо
Читайте також:
студенти медики
Автор Зіновія Воронович
8 вересня, 2025 понедiлок
Чому тисячі цьогорічних першокурсників після випуску не знайдуть роботу за фахом і як відучити українців обирати непотрібні професії
Автор Анатолій Амелін
9 вересня, 2025 вiвторок
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
Володимир Путін
Автор Ксенія Золотова
9 вересня, 2025 вiвторок
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
Київ
+25.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.98
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
18:22
МЗС України
МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару
17:58
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Резолюція Європарламенту стала холодним душем для офіційного Києва: нардепка Геращенко про вимогу ЄС припинити тиск на опозицію
17:35
Юлія Свириденко
Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів
17:35
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій
17:00
Ексклюзив
студенти
Європа шукає шляхи чесної співпраці з українськими вишами, щоб зупинити "відтік мізків", - докторка філософії з Франції
16:55
OPINION
Моїм європейським друзям. Не зберігайте спокій
16:35
Дональд Трамп 2017
"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької
16:22
Андрій Парубій
Вбиваючи майбутнє: убивство Андрія Парубія
16:20
Ексклюзив
освіта
Україні потрібен пул університетів світового рівня: Квіт про євроінтеграцію вищої освіти
16:17
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
16:14
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 82 бої: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки
16:01
Провів понад 3 роки під постійним тиском: з ТОТ вдалося повернути 20-річного юнака
15:51
OPINION
Як виявити убивцю чи колаборанта, поки його не бачить СБУ
15:46
Оновлено
НАТО
НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу
15:40
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Аналітика
ППО, обстріл, ЗСУ
Поворотний момент війни: чи будуть поляки збивати шахеди над Україною, а українці – над Польщею. Пояснюємо
15:21
валюта євро
Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених російських активів
14:45
віце-президент США Джей Ді Венс
Трамп не бачить причин економічно ізолювати Росію, - Венс
14:08
На Вінниччині затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві двох підлітків
14:06
OPINION
Вночі росіяни атакували Польщу, а влучили у Трампа
13:52
Погода з Наталкою Діденко
Сонячно, сухо, але в очікуванні дощів на Заході: Наталка Діденко про погоду на найближчі дні
13:40
Габріелюс Ландсбергіс
"Наш дім горить": ексглава МЗС Литви Ландсберґіс вважає, що атака РФ на Польщу може обмежити допомогу Варшави Україні
12:59
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
12:44
Ексклюзив
Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров
12:40
Оновлено
Зеленський
Україна попереджала Польщу про рух російських дронів, щонайменше два використали повітряний простір Білорусі, - Зеленський
12:36
Павло Муравейко і Олександр Лукашенко
У Білорусі заявили, що нібито збили частину дронів, які летіли на Польщу і Литву
11:57
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знижується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 10 вересня
11:44
Слабка реакція на російські дрони в Польщі спровокує Москву ще більше, - Сибіга
11:43
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий і 5 постраждалих, на Хмельниччині 3 поранених
11:33
Оновлено
світ, міжнародний огляд
Польща звинувачує Москву в "акті агресії" та говорить про застосування 4-ї статті НАТО після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:23
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати "стіну проти дронів" вздовж кордону з РФ. Зеленський запропонував Польщі допомогу
11:18
Оновлено
Атака РФ по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: кількість загиблих зросла до 25
10:57
Ексклюзив
Серед країн ЄС на атаку РФ по Польщі поки відреагували лише Естонія, Латвія та Литва, - кореспондентка Висоцька
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:50
Аналітика
Багатонаціональні сили в Україні
Багатонаціональні сили в Україні як ліки проти страху європейців
10:24
Ексклюзив
Ікони 16 ст., російські книги та вінілові програвачі: на кордоні з Польщею виявили старовинні знахідки
Благодійний фонд "Сталева Нація" збирає російські книги на утилізацію, зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ, - ветеран Івахів
10:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу
09:37
ЗСУ, ППО
Нічна комбінована атака РФ: Сили ППО знешкодили 386 дронів і 27 ракет
09:37
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок
09:30
PR
Брокар Украина
BROCARD Beauty Garden: найбільший простір краси в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV