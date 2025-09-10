Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу

Про це він написав у Facebook.

"Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС і НАТО, є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки. Тому надзвичайно важливо об'єктивно встановити, чи це було навмисно чи випадково, і під чиїм контролем використовувалися дрони. Висловлюю Польщі солідарність і пропоную співпрацю в пошуку всіх необхідних відповідей", - зазначив Фіцо.

Він додав, що, "не піддасться на провокації політичних ігор або антиурядових і антисловацьких ЗМІ".

"Я черпаю інформацію з релевантних джерел. Вони наразі дозволяють мені зайняти лише вище викладену позицію. Якщо для цього будуть підстави, я буду змінювати або доповнювати свою позицію, суворо виходячи з принципу поваги до принципів міжнародного права", - відмітив словацький прем’єр.

Він також висловив думку, що, порушення повітряного простору Польщі та здатність польських збройних сил реагувати на це є "суворим дзеркалом для словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали всю систему протиповітряної оборони Україні без адекватної компенсації".

"Замість того, щоб визнати провину за цю військову саботаж проти Словаччини, вони розпускають по медіа маячню, демонструючи, що здатні лише призвести Словаччину до лиха", - додав Фіцо.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.