Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього

Про це він заявив в інтерв'ю Standard, передає "Європейська правда".

Як стверджує словацький прем'єр, інцидент стався 6 жовтня 2024 року у місті Дуклі, куди він їздив з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні.

Під час урочистостей були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Петер Пеллегріні і сам Фіцо.

"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", - розповів Фіцо.

Що відомо про перший замах на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині сталася стрілянина після засідання уряду, унаслідок якої був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на Фіцо - замах на вбивство.

Пізніше у Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.