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Фон дер Ляєн скасувала переговори з Вучевичем через зустріч прем'єра Сербії з російським міністром

Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
23:00
Світ Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала свою зустріч із премʼєр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем через те, що він раніше провів перемовини з російським міністром економічного розвитку

Зміст

Про це інформує Barron’s із посиланням на AFP.

"Ми скасували зустріч... після зустрічі прем'єр-міністра з міністром економіки Російської Федерації", - заявив посол ЄС у Белграді Емануеле Жофре.

Раніше Вучевич зустрічався з міністром економічного розвитку РФ Максимом Решетніковим.

Також Жофре додав, що на сайті уряду Сербії була опублікована заява, де йшлося про "намір Сербії зміцнити економічні відносини з Російською Федерацією в інших сферах". За його словами, пізніше її видалили.

"У звʼязку з цим голова Комісії вважає, що немає підстави проводити зустріч з премʼєр-міністром", — пояснив посол.

AFP отримало копію заяви сербського уряду, у якій зазначалось, що Вучевич розмовляв із Решетніковим та російською делегацією про ​​"подальше зміцнення економічного і загального співробітництва між двома країнами".

  • 20 жовтня президент Сербії Александар Вучич вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої подякував за "достатню кількість газу".
Теги:
Новини
Росія
ЄС
Єврокомісія
Сербія
Урсула фон дер Ляєн
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