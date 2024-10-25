Фон дер Ляєн скасувала переговори з Вучевичем через зустріч прем'єра Сербії з російським міністром

Про це інформує Barron’s із посиланням на AFP.

"Ми скасували зустріч... після зустрічі прем'єр-міністра з міністром економіки Російської Федерації", - заявив посол ЄС у Белграді Емануеле Жофре.

Раніше Вучевич зустрічався з міністром економічного розвитку РФ Максимом Решетніковим.

Також Жофре додав, що на сайті уряду Сербії була опублікована заява, де йшлося про "намір Сербії зміцнити економічні відносини з Російською Федерацією в інших сферах". За його словами, пізніше її видалили.

"У звʼязку з цим голова Комісії вважає, що немає підстави проводити зустріч з премʼєр-міністром", — пояснив посол.

AFP отримало копію заяви сербського уряду, у якій зазначалось, що Вучевич розмовляв із Решетніковим та російською делегацією про ​​"подальше зміцнення економічного і загального співробітництва між двома країнами".