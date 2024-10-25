Фон дер Ляєн скасувала переговори з Вучевичем через зустріч прем'єра Сербії з російським міністром
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала свою зустріч із премʼєр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем через те, що він раніше провів перемовини з російським міністром економічного розвитку
Про це інформує Barron’s із посиланням на AFP.
"Ми скасували зустріч... після зустрічі прем'єр-міністра з міністром економіки Російської Федерації", - заявив посол ЄС у Белграді Емануеле Жофре.
Раніше Вучевич зустрічався з міністром економічного розвитку РФ Максимом Решетніковим.
Також Жофре додав, що на сайті уряду Сербії була опублікована заява, де йшлося про "намір Сербії зміцнити економічні відносини з Російською Федерацією в інших сферах". За його словами, пізніше її видалили.
"У звʼязку з цим голова Комісії вважає, що немає підстави проводити зустріч з премʼєр-міністром", — пояснив посол.
AFP отримало копію заяви сербського уряду, у якій зазначалось, що Вучевич розмовляв із Решетніковим та російською делегацією про "подальше зміцнення економічного і загального співробітництва між двома країнами".
- 20 жовтня президент Сербії Александар Вучич вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої подякував за "достатню кількість газу".
- Актуальне
- Важливе