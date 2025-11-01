Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Відкликання стосується 14 843 пікапів F-150 Lightning BEV через проблему з задньою світловою панеллю та 64 938 автомобілів Ford Flex через дефект дверної панелі.

Окремо, Ford також відкликає майже 34 481 одиниць відремонтованих автоматичних коробок передач 10R80, які використовувалися як запасні частини для деяких автомобілів Ford і Lincoln.