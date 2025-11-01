Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі

Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі

Катерина Ганжа
1 листопада, 2025 субота
07:37
Світ Ford, форд

Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає 79 781 автомобіль у США через можливе від’єднання внутрішніх елементів обшивки біля передніх дверей та несправність задніх ліхтарів

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Відкликання стосується 14 843 пікапів F-150 Lightning BEV через проблему з задньою світловою панеллю та 64 938 автомобілів Ford Flex через дефект дверної панелі.

Окремо, Ford також відкликає майже 34 481 одиниць відремонтованих автоматичних коробок передач 10R80, які використовувалися як запасні частини для деяких автомобілів Ford і Lincoln.

  • Раніше повідомлялося, що Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь.
Теги:
Новини
Суспільство
авто
США
Економіка
Читайте також:
Анатолій Храпчинський
Автор Оксана Ліховід
29 жовтня, 2025 середа
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
Автор Микола Княжицький
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Київ
+6.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.14
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:52
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:32
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 137 боїв, 46 з них на Покровському напрямку
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
19:13
Ніколас Мадуро
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
18:00
OPINION
Хто має право критикувати військових?
18:00
Ексклюзив
Метеорологічні кулі - новий етап російських гібридних провокацій, – єврокомісар Кубілюс
17:56
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану
17:32
крилата ракета Нептун
Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
17:18
Гарбузокоїни
Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності
17:13
Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму
17:07
Оновлено
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV