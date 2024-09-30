"Форма раку кісток": Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у мемуарах, що причиною смерті королеви Єлизавети II була форма раку кісток
Про це пише Politico з посиланням на уривок з мемуарів Unleashed у своєму розпорядженні.
Видання цитує: Джонсон "знав протягом року чи більше" на момент своєї відставки у вересні 2022 року, що королева Єлизавета мала "форму раку кісток".
У матеріалі наголошують, що це - перший випадок, коли високопоставлений політик Великої Британії назвав ймовірну причину смерті монархині, яку в офіційному свідоцтві про її смерть позначили як "старість".
Експремʼєр також згадав про свою останню зустріч із королевою. Джонсон написав, що вона "здавалася блідою та більш згорбленою, а на руках і зап’ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін’єкцій".
Водночас колишній глава британського уряду підкреслив: настрій королеви Єлизавети ІІ був "абсолютно не порушений її хворобою, і час від часу в нашій розмові вона все ще усміхалася цією чудовою білою посмішкою".
За словами Джонсона, покійна монархиня влітку вже знала, що "вона йде, але була сповнена рішучості триматися і виконувати свій останній обов'язок" - передати владу наступному премʼєру.
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