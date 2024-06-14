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G7: Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування, а РФ має відшкодувати їй понад $486 млрд збитків

14 червня, 2024 п'ятниця
22:01
Світ G7

За підсумками саміту в Італії, лідери країн Великої сімки заявили, що до кінця року виділять Україні 50 млрд доларів додаткового фінансування у рамках програми Надзвичайних кредитів для прискорення надходжень до бюджету (ERA), оскільки за весь час повномасштабного вторгнення Росія завдала збитків на понад 486 млрд доларів

Зміст

Про це йдеться в спільній декларації лідерів G7.

"Разом з міжнародними партнерами ми сповнені рішучості продовжувати надавати військову, бюджетну, гуманітарну та відновлювальну підтримку Україні та її народу", - йдеться у заяві.

Лідери G7 наголосили, що Росія повинна "припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні". 

У спільній декларації наведені дані Світового банку, згідно з якими збитки завдані Росією Україні вже перевищують 486 млрд доларів. 

"Зобов'язання Росії за міжнародним правом сплатити за завдану нею шкоду є чіткими, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі законні шляхи, за допомогою яких Росія може виконати ці зобов'язання", - йдеться в комюніке. 

Так, до кінця року G7 надасть Україні близько 50 млрд доларів додаткового фінансування в рамках програми Надзвичайних кредитів для прискорення надходжень до бюджету (ERA) з метою забезпечення поточних і майбутніх потреб України.

"Таким чином, без шкоди для можливих інших внесків і діючи спільно, G7 має намір надати фінансування, яке буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх потоків надзвичайних надходжень від іммобілізації російських суверенних активів, що зберігаються в Європейському Союзі та інших відповідних юрисдикціях", - додали лідери країн Великої сімки. 

Що відомо про саміт G7

Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України.  

За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів та розбудова української системи ППО на основі західних комплексів.

Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.

Також Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорили двосторонні відносини та розширення торгівлі. А згодом зустрівся й з Папою Римським Франциском.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Велика сімка
допомога Україні
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