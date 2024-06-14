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Обговорили роль Святого Престолу у встановленні миру: Зеленський в Італії поспілкувався з Папою Римським

14 червня, 2024 п'ятниця
15:32
Світ Зеленський зустрівся з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 червня, зустрівся під час саміту G7 в Італії з Папою Римським Франциском

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

"Під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей", - поінформував український президент.

Він зазначив, що обговорив з понтифіком наслідки агресії РФ проти України, повітряний терор ворога та ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів. Зеленський і Папа Римський також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру.

"Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією", - резюмував Зеленський.

  • 13 червня стало відомо, що під час саміту G7 президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск в італійській Апулії проведуть двосторонню зустріч.
Теги:
Україна
Італія
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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