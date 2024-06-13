Зеленський та Папа Римський зустрінуться на саміті G7

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що понтифік прибуде на місце проведення саміту, де його зустріне прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Потім Папа Римський поїде до житлового комплексу, обраного для заходу. Там він проведе першу серію двосторонніх зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським.

Водночас Папа поспілкується з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

У межах другої серії понтифік проведе двосторонні зустрічі з очільниками США й Туреччини Джо Байденом та Реджепом Таїпом Ердоганом, а також з прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Акцентується, що Франциск стане першим Папою Римським, який братиме участь у саміті G7.