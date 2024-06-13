Зеленський та Папа Римський зустрінуться на саміті G7
Під час саміту G7 президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск в італійській Апулії проведуть двосторонню зустріч
Про це повідомляє Vatican News.
Зазначається, що понтифік прибуде на місце проведення саміту, де його зустріне прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Потім Папа Римський поїде до житлового комплексу, обраного для заходу. Там він проведе першу серію двосторонніх зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським.
Водночас Папа поспілкується з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.
У межах другої серії понтифік проведе двосторонні зустрічі з очільниками США й Туреччини Джо Байденом та Реджепом Таїпом Ердоганом, а також з прем'єром Індії Нарендрою Моді.
Акцентується, що Франциск стане першим Папою Римським, який братиме участь у саміті G7.
- Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Президент України Володимир Зеленський розповів про головні теми для України, серед них - розвиток коаліції винищувачів та розбудова системи ППО.
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