Голова держбезпеки Швеції назвала Росію, Китай та Іран найбільшими загрозами країні

Про це повідомляє Reuters.

Головною загрозою міжнародній безпеці для Швеції вважається Росія. А "зовнішні вороги можуть спробувати скористатися підвищеним ризиком екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих".

"Ми всі повинні навчитися жити з серйозною ситуацією з безпекою", - сказала Шарлотта фон Ессен.

Що стосується Росії, то після вторгнення в Україну Швеція відмовилася від багатовікового нейтралітету та подала заявку на вступ до НАТО.

"Перш за все Росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити поточну систему безпеки", - сказала вона.