Голова держбезпеки Швеції назвала Росію, Китай та Іран найбільшими загрозами країні
Голова служби безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен оприлюднила щорічний звіт про загрози, з якими стикається країна. Росія, Китай та Іран вважаються найбільшими
Про це повідомляє Reuters.
Головною загрозою міжнародній безпеці для Швеції вважається Росія. А "зовнішні вороги можуть спробувати скористатися підвищеним ризиком екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих".
"Ми всі повинні навчитися жити з серйозною ситуацією з безпекою", - сказала Шарлотта фон Ессен.
Що стосується Росії, то після вторгнення в Україну Швеція відмовилася від багатовікового нейтралітету та подала заявку на вступ до НАТО.
"Перш за все Росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити поточну систему безпеки", - сказала вона.
- 20 лютого стало відомо, що Угорський парламент визначив дату голосування за ратифікацію вступу Швеції у НАТО – у перший день після повернення з перерви: 26 лютого.
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