Голова МЗС Іспанії заперечив, що НАТО та ЄС готуються до війни
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ні Євросоюз, ані НАТО, ні його країна не готуються до жодної війни
Про це пише La Vanguardia.
Альбарес відповів на коментарі деяких політичних партій щодо нібито войовничої риторики уряду і пояснив, що "іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі: йде загарбницька війна з боку постійного члена ради безпеки ООН".
За словами дипломата, Іспанія допомагає Україні, "тому що ми не можемо допустити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами".
"Якщо загарбницька війна вдасться, завтра будь-кому з нас може загрожувати сусід, який хоче частину його території, його суверенітет, і тому світ стане більш небезпечним", - зазначив Хосе Мануель Альбарес.
Але водночас очільник іспанського МЗС наголосив, що жодної іншої загрози немає.
За його словами, іспанці "дуже добре усвідомлюють", що "ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни", тому що "жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним, всі вони є оборонними альянсами".
Також дипломат підкреслив, що Іспанія не розглядає можливість відправлення військ в Україну.
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