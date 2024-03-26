Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Голова МЗС Іспанії заперечив, що НАТО та ЄС готуються до війни

Голова МЗС Іспанії заперечив, що НАТО та ЄС готуються до війни

26 березня, 2024 вiвторок
13:44
Світ Хосе Мануель Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ні Євросоюз, ані НАТО, ні його країна не готуються до жодної війни

Про це пише La Vanguardia.

Альбарес відповів на коментарі деяких політичних партій щодо нібито войовничої риторики уряду і пояснив, що "іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі: йде загарбницька війна з боку постійного члена ради безпеки ООН".

За словами дипломата, Іспанія допомагає Україні, "тому що ми не можемо допустити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами".

"Якщо загарбницька війна вдасться, завтра будь-кому з нас може загрожувати сусід, який хоче частину його території, його суверенітет, і тому світ стане більш небезпечним", - зазначив Хосе Мануель Альбарес.

Але водночас очільник іспанського МЗС наголосив, що жодної іншої загрози немає.

За його словами, іспанці "дуже добре усвідомлюють", що "ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни", тому що "жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним, всі вони є оборонними альянсами".

Також дипломат підкреслив, що Іспанія не розглядає можливість відправлення військ в Україну.

  • 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.
  • Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.
Теги:
ЄС
Іспанія
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
24 березня, 2024 неділя
Чому росіяни тероризують Сумщину та до чого тут бої в Білгородській області. Пояснюємо
Папа Франциск
24 березня, 2024 неділя
Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі
25 березня, 2024 понедiлок
Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.1
    Купівля 39.1
    Продаж 39.59
  • EUR
    Купівля 42.37
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 березня
14:13
"20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" став рекордсменом на українських стрімінгових платформах
14:06
OPINION
Павло Клімкін
Росія після "Крокуса": закручування гайок і пошуки співчуття на Заході
14:00
PR
Найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні
13:55
Бен Ходжес
Генерал Ходжес припустив, чи США справді вимагали від України припинити удари по російських НПЗ
13:54
На фото: Остап Українець
"Уже в навчальному центрі": автор "Підпільної гуманітарки" Остап Українець оголосив, що мобілізувався
13:52
Кирило Буданов
"За терактом в Москві стоїть Буданов": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 26 березня
13:39
весна
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає до +20°С
13:29
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
"У мене проблеми": Галич з O.Torvald зізнався, що вживав велику кількість наркотиків
13:22
поліція Туреччини
У Туреччині провели масові затримання підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою"
13:08
Оновлено
Микола Матвієнко (ліворуч), Україна - Ісландія
Україна - Ісландія: онлайн-трансляція фіналу плей-офф Євро-2024
13:04
росія мобілізація орки окупанти
Британська розвідка вказала на дилему, з якою РФ зіткнулася через створення нового військового округу
13:00
Оновлено
смертна кара
У держдумі РФ мають намір скасувати мораторій на смертну кару через конституційний суд
12:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Джонсон шукає шлях для допомоги, а Україна наближається до свого найнебезпечнішого періоду. Акценти світових ЗМІ 26 березня
12:52
Starlink
Starlink, окрім Росії, використовують й інші недемократичні режими у світі, - Bloomberg
12:50
Фінляндія
Фінська розвідка та служба безпеки оцінили загрози з боку РФ у щорічному звіті
12:49
Сергій Жадан
Сергій Жадан планує мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія", - ЗМІ
12:33
Тайвань
Тайвань під час навчань перевірив ППО на тлі загрози від Китаю
12:32
на фото: Костін
РФ утримує у полоні понад 10 тис. цивільних, від тортур постраждали 5,6 тис. українців, - генпрокурор
12:32
Наглядова рада Meta закликала компанію скасувати заборону на арабське слово "шахід"
12:21
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Журналістка Волошина пояснила, чому більшість кримчан не сприймає окупований РФ півострів як зону бойових дій
12:21
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
12:15
Оновлено
опалення
Київ і Харків достроково завершують опалювальний сезон
12:14
Світлана Тихановська
Чехія запропонувала прийняти у Празі білоруський уряд у вигнанні, як це було на початку ХХ століття
12:08
OPINION
Карл Волох
Інколи теракт ісламістів — це просто теракт ісламістів, а не спецоперація ФСБ
12:03
МВФ
МВФ надіслав Україні третій транш фінпідтримки у розмірі $880 млн
11:55
електроенергія
Україна наростила імпорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 26 березня
11:52
На Полтавщині затримали двох агентів ФСБ, які планували підірвати залізницю
11:52
Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою
Росія продовжила арешт репортера із США Евана Гершковича до 30 червня
11:49
світ Туреччина наука
У Туреччині на дні Чорного моря виявили руїни древнього порту віком близько 2,4 тис. років
11:35
Оновлено
Корабель "Костянтин Ольшанський"
ВМС підтвердили ураження кораблів "Іван Хурс" і "Костянтин Ольшанський" у Криму
11:28
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Росія почала постачати нафту безпосередньо до КНДР попри санкції ООН, - FT
11:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 березня: гривня суттєво здешевшала щодо долара та євро
11:03
Федоров розповів, скільки заробили українці на купівлі військових облігацій через Дію
11:00
Габріелюс Ландсбергіс
Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну, - очільник МЗС Литви
10:55
Віктор Циганков (ліворуч), Україна - Італія
Україна - Ісландія: Ребров визначився зі складом на фінал відбору Євро-2024
10:47
Оновлено
Василь Малюк, голова СБУ
У Москві заочно арештували голову СБУ Малюка за звинуваченням у теракті
10:37
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
У США в Балтиморі обвалився міст після того, як судно врізалося в його опору
10:35
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Ракета "Циркон" лише частково відповідає розрекламованим характеристикам, про які заявляє РФ, - Згурець
10:29
ракета
У НАТО припускають можливість знищення ракет РФ біля кордонів країн-членів, – МЗС Польщі
10:26
США та Британія викрили глобальну китайську хакерську мережу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV