Голова МЗС Туреччини попередив про появу "нової ситуації" на війні в Україні у 2025 році
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що наступного року на фронті в Україні можлива поява "нової ситуації" через виснаження обох сторін війни
Про це інформує Hurriyet.
"Втома з обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Побачимо", - підкреслив він.
За його словами, жодна зі сторін війни не бажає бути переможеною. Фідан підкреслив, що наразі його країна шукає точки дотику між Україною та Росією.
"У нас особливі відносини з обома сторонами. Ми не утримуємося від того, щоб вислухати обидві сторони", - пояснив він.
Читайте і дивіться також: "Ситуація складна не тільки на Донеччині": військовий експерт Снєгирьов назвав напрямки, де росіяни намагаються просуватись
Дипломат зауважив, що Туреччина прагне знайти рішення стосовно завершення війни в рамках територіальної цілісності України.
"Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України", - підсумував Фідан.
- 9 жовтня головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу заявив, що країна підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також виступає за повернення тимчасово окупованих територій.
- Актуальне
- Важливе