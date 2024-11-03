Голова МЗС Туреччини попередив про появу "нової ситуації" на війні в Україні у 2025 році

Про це інформує Hurriyet.

"Втома з обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Побачимо", - підкреслив він.

За його словами, жодна зі сторін війни не бажає бути переможеною. Фідан підкреслив, що наразі його країна шукає точки дотику між Україною та Росією.

"У нас особливі відносини з обома сторонами. Ми не утримуємося від того, щоб вислухати обидві сторони", - пояснив він.

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Дипломат зауважив, що Туреччина прагне знайти рішення стосовно завершення війни в рамках територіальної цілісності України.

"Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України", - підсумував Фідан.