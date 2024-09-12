Google, Microsoft та інші: низка компаній США запровадили нові обмеження для РФ
Низка американський компаній та сервісів оголосили про вихід з ринку РФ або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
Зокрема, завдяки новим санкціям:
- Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив блогерів РФ можливості отримувати дохід через AdSense;
- Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;
- сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у Росії;
- сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;
- компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;
- сервіс Slack виходить з ринку РФ, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;
- системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.
У МЗС додали, що нові санкції також заборонять компаніям США надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.
- Рада Європейського Союзу вирішила продовжити персональні санкції проти осіб, причетних до підриву чи загрози територіальної цілісності України, її суверенітету й незалежності на шість місяців - до 15 березня 2025 року.
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