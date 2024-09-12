Google, Microsoft та інші: низка компаній США запровадили нові обмеження для РФ

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зокрема, завдяки новим санкціям:

Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив блогерів РФ можливості отримувати дохід через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;

сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у Росії;

сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;

компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;

сервіс Slack виходить з ринку РФ, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;

системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

У МЗС додали, що нові санкції також заборонять компаніям США надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.