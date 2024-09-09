Google заборонив реєстрацію акаунтів на своїх сервісах за російськими номерами, - росЗМІ
Компанія Google заборонила здійснювати реєстрацію на своїх сервісах за допомогою номерів РФ
Про це повідомили російські ТАСС і Astra.
За інформацією медіа, російські користувачі не можуть зареєструвати акаунти на сервісах Google за своїми номерами.
Зазначено, що це сталося, ймовірно, через новий санкційний пакет США, яким IT-компаніям заборонено надавати свої послуги на території РФ. Він стане чинним з 12 вересня.
Водночас представники Google офіційно не оголошували про обмеження для громадян Росії.
В той самий час Astra додає, що його російські читачі не можуть зареєструвати акаунти на сервісах компанії через номер РФ близько року.
- 4 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти головної редакторки російського телеканалу RT Маргарити Симоньян та інших пропагандистів з РФ.
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