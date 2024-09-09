Google заборонив реєстрацію акаунтів на своїх сервісах за російськими номерами, - росЗМІ

Про це повідомили російські ТАСС і Astra.

За інформацією медіа, російські користувачі не можуть зареєструвати акаунти на сервісах Google за своїми номерами.

Зазначено, що це сталося, ймовірно, через новий санкційний пакет США, яким IT-компаніям заборонено надавати свої послуги на території РФ. Він стане чинним з 12 вересня.

Водночас представники Google офіційно не оголошували про обмеження для громадян Росії.

В той самий час Astra додає, що його російські читачі не можуть зареєструвати акаунти на сервісах компанії через номер РФ близько року.