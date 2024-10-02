ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 179 людей, серед яких 134 українців

Про це повідомляє МЗС.

"1 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А також двох собак і кота.

"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців", - наголосили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.