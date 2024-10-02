ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 179 людей, серед яких 134 українців
1 жовтня Головне управління розвідки МО та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 українців, з них - 22 дитини
Про це повідомляє МЗС.
"1 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані", - йдеться у повідомленні.
Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.
Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А також двох собак і кота.
"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців", - наголосили в МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві також висловили вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації.
Ситуація на Близькому Сході
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.
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