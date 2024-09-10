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Гурт The White Stripes подав позов проти Трампа через використання своєї пісні у передвиборчій кампанії

Марія Науменко
10 вересня, 2024 вiвторок
09:44
Світ Дональд Трамп

Гурт The White Stripes виконав свою погрозу судового позову проти Дональда Трампа за використання їхньої пісні Seven Nation Army у передвиборчій кампанії

Зміст

 Про це інформує The Hill.

Згідно з позовом, поданим у понеділок, 9 вересня, до Південного округу Нью-Йорка, гурт звинуватив кампанію Трампа у "кричущому незаконному привласненні" їхнього хіта 2003 року Seven Nation Army.

Минулого місяця заступник директора з комунікацій Трампа Марго Мартін опублікувала ролик, в якому колишній експрезидент сідає на літак під пісню Seven Nation Army.

Джек Вайт опублікував частину позову в Instagram з повідомленням: "Ця машина судиться з фашистами".

У позові, поданому проти кампанії Трампа і Мартіна, The White Stripes засудили експрезидента, заявивши, що вони "рішуче виступають проти політики і дій, прийнятих, коли він був президентом, і тих, які він пропонує для другого терміну, на який претендує".

На думку виконавців, Трамп і його команда "знали або повинні були знати", що використання їхнього "дуже характерного і відразу впізнаваного вступного рифу" з "Seven Nation Army" було несанкціонованим, оскільки The White Stripes публічно засудили на різних платформах соціальних мереж у 2016 році несанкціоноване використання пісні в передвиборчому відеоролику Трампа під час його першої президентської кампанії, недвозначно заявивши, що їм "огидна ця асоціація".

Зокрема, в позові стверджується, що кампанія Трампа і Мартін не відреагували на це, що не залишило гурту "іншого вибору, окрім як звернутися до суду, щоб притягнути відповідачів до відповідальності".

The White Stripes вимагають невизначеного відшкодування збитків і суду присяжних. 

  • 11 серпня стало відомо, що родина покійного ритм-енд-блюз-музиканта Айзека Гейза подасть до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за несанкціоноване використання хіта композитора.
  • Окрім нього, канадська співачка Селін Діон також засудила Трампа за несанкціоноване використання ним її хіта My Heart Will Go On на передвиборчому мітингу.
  • Американський гурт Foo Fighters публічно засудив використання пісні My Hero на передвиборчому мітингу Дональда Трампа та оголосив, що роялті від використання треку передасть кампанії Камали Гарріс.
  • Гурт ABBA звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з вимогою не використовувати їхні пісні у передвиборчій кампанії.
  • Американський рок-музикант Джек Вайт доєднався до низки обурених виконавців, чиї пісні були несанкціоновано використані Дональдом Трампом у передвиборчій кампанії.
Теги:
Культура
вибори
політика
музика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
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