Гутеррешу складно буде керувати ООН після промови Трампа, - дипломат Довгополий

Про це в етері Еспресо розповів кандидат історичних наук, американіст, співробітник

ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий.

"Після того, як Дональд Трамп став президентом, Антоніу Гутерреш розпочав боротьбу за своє власне виживання в ООН. Коли він став генсеком ООН, то зіткнувся з абсолютним негативізмом з боку американської адміністрації президента. Кофі Аннан в цій ситуації зібрався б поїхав до Вашингтону. Там вів би сів з сенаторами, закурив би славнозвісну свою сигару і домовився б. Гутерреш це про соціалізм, нерозуміння питань війни й миру. Він був дуже слабким премʼєр-міністром Португалії, а також малоповажним у світових дипломатичних колах. Проте, він має дуже сильні комунікаційні навички й хороше розуміння соціальних питань. Він був і залишається трохи зліва від соціалістичної партії. Якщо згадати історію, Гутерреш був саме тим лідером Португалії, португальської революції, який вигадав червону гвоздику як символ революції. Фактично, він був комсомольським вожаком і таким залишився", - пояснив Довгополий.

Дипломат також розповів, що Гутерреш дуже добре знається на бойових діях в Україні, втім, нічого не робить, щоб зупинити війну. Він дуже боїться росіян.

"Гутерреш регулярно вимагає для себе брифінгів з мапами. Він керує не за глобусом й добре знається на лінії фронту в Україні. Втім, він нічого не робить. Гутерреш боїться росіян, а зараз також і американців. Зараз ходять чутки, що він буде балотуватись на президентських виборах у Португалії й піти з посади раніше на один рік. Якщо він піде, то це буде скандал. Якщо ж залишиться після того, що наговорив Трамп у своїй промові, то керувати ООН йому буде складно", - додав він.