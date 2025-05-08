Індія зупинила роботу понад 25 аеропортів неподалік Пакистану, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначено, що індійський уряд спочатку наказав закрити 16 аеропортів, однак згодом перелік розширили.

Аеропорти, які зупинили роботу, розташовані неподалік Пакистану - у північній та західній частині Індії. За словами джерел інформагентства, останнім припинила цивільні рейси приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі.

Співрозмовники Bloomberg підкреслюють: таким чином, тепер у повітряному просторі над північною та західною територією Індії не пролітатимуть цивільні рейси - це полегшить силам оборони країни моніторити ситуацію в разі ударів з боку Пакистану.

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