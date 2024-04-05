Інтрига зберігається: політексперт Герасимчук оцінив шанси кандидатів у президенти Словаччини перед другим туром виборів
Заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук пояснив, що Петер Пеллегріні намагається здобути підтримку проросійських виборців, а Іван Корчок, ймовірно, стоїть на захисті європейських цінностей та інтеграції
Про це він розповів в етері Еспресо.
Герасимчук нагадав, що на другий тур президентських виборів у Словаччині йде два кандидати. Один із них чинний спікер Петер Пеллегріні, якого підтримує проросійський прем'єр Роберт Фіцо, а другий - опозиційний ексміністр закордонних справ Іван Корчок, якого вважають прозахідним кандидатом.
"Корчок - кар'єрний дипломат, який більшою мірою опонує і Фіцо, і Пеллегріні, й всіляко демонструє свою підтримку прозахідному курсу Словаччини. Натомість Пеллегріні за останній період часу, особливо між першим і другим туром виборів почав використовувати наративи, які приємні Росії, звинувачував Корчока у тому, що той підігрує НАТО та Європейському Союзу, і ставить їхні інтереси вищі за інтереси самої Словаччини. Якоюсь мірою поведінку Пеллегріні можна зрозуміти, бо він апелює передусім до виборців Штефана Гарабіна", - пояснює заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма".
Нагадаємо, що Штефан Гарабін - ексміністр юстиції та суддя, який відкрито підтримував Росію у війні проти України. У першому турі президентських виборів він посів третє місце з майже 12%.
За словами Герасимчука, поки невідомо, чи зможе Пеллегріні змобілізувати свій електорат в тій же мірі на другий тур і як він хоче переманити виборців третього кандидата.
"Хоча Пеллегріні й почав виголошувати проросійські гасла й апелювати до цих виборців, він недостатньо добрий кандидат для проєвропейських сил і водночас недостатньо добрий кандидат для усіх цих популістів. Попри все Пеллегріні все ж таки сприймається, як частина політичної еліти, як такий собі причесаний європейський політик, тож словацьке село може і не проголосувати за нього", - сказав він.
Герасимчук вважає, що за чинного спікера можуть проголосувати угорці у Словаччині, які підтримують Віктора Орбана, бо у них є особисті контакти.
"То ж інтрига зберігається і від того, як вона вирішиться залежить дуже багато. Якщо Пеллегріні стане президентом, то нікому буде блокувати рішення уряду Фіцо, якщо ж президентом стане Корчок, то він буде займати позицію, яку займала президентка Зузанна Чапутова, а саме у випадку, якщо уряд буде просувати якісь ініціативи, які суперечать європейській інтеграції та будуть суперечити боротьбі з корупції, то тоді президент може або ветувати рішення, або надсилати до суду на предмет конституційності. Власне так зробила Чапутова з рішенням про пом'якшення покарання за корупційні злочини у Словаччині, яких намагався просувати Фіцо і власне такий самий інструмент буде у Корчока, якщо він переможе на цих президентських виборах під час другого туру", - підсумував він.
Нагадаємо, другий тур виборів відбудеться 6 квітня. Результати першого Еспресо публікувало раніше.
Остання глава держави - Зузанна Чапутова має проукраїнську позицію, на відміну від проросійського прем'єра Роберта Фіцо і його уряду. Зокрема, він висловив невдоволення позицією президентки країни Зузанни Чапутової, через яку розміщені у Словаччині системи ППО переходять у розпорядження України - напряму або через треті держави.
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