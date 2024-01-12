Іран і Туреччина будуть доволі обережними, аби не погіршити ситуацію: британський полковник Грант про удари по Ємену
Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант, зазначив, що особливо обережною має бути Туреччина, яка є членом НАТО і не хоче засмучувати ані Велику Британію, ані США
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми знаємо, що з Ємену були ракети по американських військових базах, також були здійснені атаки, які торкалися торговельних суден у регіоні. Це свого роду оголошення війни з боку Ірану та Ємену проти країн Заходу. Іран та Ємен вважають, що західні країни є слабкими, а США слабкою державою. Можливо, це через відвід військ з Афганістану. Але впродовж кількох років через вплив інших країн у них склалося таке враження. Минулої ночі це була потужна атака", - зауважив військовий експерт.
На його думку, як тільки люди втрачають певний страх, то деколи тяжко повернути їм це відчуття.
"Після такого удару Іран і Туреччина будуть доволі обережними, аби не погіршити ситуацію. Адже вони отримали удар у відповідь. Особливо обережною має бути Туреччина, яка є членом НАТО і не хоче засмучувати ані Велику Британію, ані США. Іран зараз дуже добре буде думати над тим, які наступні кроки робити. А якщо буде війна з США, то він її програє", - підкреслив Глен Грант.
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