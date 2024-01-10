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ВМС США збили 21 ракету та безпілотники хуситів у Червоному морі, - CNN

10 січня, 2024 середа
07:56
Світ ВМС США

Центральне командування США заявило, що військово-морські сили країни за останні місяці збили 21 ракету та безпілотники хуситів у Червоному морі

Про це пише CNN.

Американські військові назвали це "комплексною атакою", здійсненою разом з бойовиками Ірану.

Раніше двоє представників оборони повідомили CNN, що загалом були задіяні 24 безпілотники та ракети. Жодне судно не було пошкоджено внаслідок атак.

Зазначається, що у ліквідації ворожих цілей брали участь три есмінці. США та інші країни мають кілька кораблів у Червоному морі в рамках операції Prosperity Guardian, багатонаціональних зусиль із захисту судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу. Коаліція складається з понад 20 країн.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

Ємен
США
Військові новини
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