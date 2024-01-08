Напади хуситів у Чорному морі завдали шкоди понад 40 країнам, - Блінкен

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ці атаки (хуситів у Червоному морі - ред.) безпосередньо торкнулися громадян, вантажів, комерційних інтересів понад 40 країн. Вони порушили або перенаправили майже 20% глобальних перевезень. Понад десяток судноплавних компаній змушені були змінити маршрути тисяч суден навколо мису Доброї Надії", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Катар.

За його словами, зміна марштрутів спричинила затримку у доставці товарів, що збільшило їхню вартість, яка перекладається на споживачів у всьому світі.

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"Таким чином, ці атаки хуситів завдають шкоди людям у всьому світі. Найбільше - найбіднішим і найуразливішим верствам населення, в тому числі в Ємені, в тому числі в Газі", - додав Блінкен.

Він повідомив, що США розпочали операцію "Охоронець процвітання" разом із понад 20 країнами, щоб захистити безпеку комерційного судноплавства через Червоне море.

"Саме тому понад дюжина країн чітко дали зрозуміти, що хусити будуть притягнуті до відповідальності за майбутні напади", - зазначив держсекретар США.

Блінкен наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть захищати морську безпеку в регіоні в рамках загальних зусиль зі стримування та запобігання подальшим регіональним конфліктам.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше 15 грудня спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.