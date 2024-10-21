Іран поскаржився в ООН, що Ізраїль хоче атакувати його ядерні об'єкти
Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Іран направив листа до ядерного наглядового органу ООН (МАГАТЕ) зі скаргою на погрози Ізраїлю атакувати його ядерні об'єкти
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами Багаї, погрози Ізраїлю є порушенням резолюцій ООН.
"Погрози атакувати ядерні об'єкти суперечать резолюціям ООН.... і засуджуються... ми надіслали листа про це до... ядерного наглядового органу ООН", - заявив речник.
Він також повідомив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає Бахрейн і Кувейт.
У виданні зазначили, що Ізраїль пообіцяв атакувати Іран після того, як Тегеран випустив близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю 1 жовтня, що призвело до припущень, що ядерні об'єкти Ірану можуть бути серед потенційних цілей ЦАХАЛу.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв адміністрації Байдена завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.
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