Іранський президент Пезешкіан братиме участь у саміті БРІКС у РФ
Президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає саміт міждержавного обʼєднання БРІКС, який відбудеться у Росії
Про це повідомляє Reuters.
Зазначено, іранські ЗМІ поінформували з посиланням на посла Тегерана в Москві про майбутній візит Пезешкіана в РФ для участі в саміті БРІКС. Reuters зауважує, що це відбувається на тлі напруженості у відносинах із Заходом, спричинених військовим співробітництвом Росії та Ірану.
"Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх в Україні протягом декількох тижнів. Співпраця між Москвою та Тегераном загрожує ширшій європейській безпеці", - додають у матеріалі.
Саміт БРІКС планують провести у російській Казані у жовтні.
- 2 вересня повідомлялось, що Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе