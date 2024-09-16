Іранський президент Пезешкіан братиме участь у саміті БРІКС у РФ

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, іранські ЗМІ поінформували з посиланням на посла Тегерана в Москві про майбутній візит Пезешкіана в РФ для участі в саміті БРІКС. Reuters зауважує, що це відбувається на тлі напруженості у відносинах із Заходом, спричинених військовим співробітництвом Росії та Ірану.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх в Україні протягом декількох тижнів. Співпраця між Москвою та Тегераном загрожує ширшій європейській безпеці", - додають у матеріалі.

Саміт БРІКС планують провести у російській Казані у жовтні.

2 вересня повідомлялось, що Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.

Що відомо про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.