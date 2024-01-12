Існує ймовірність, що Іран може підняти свої проксі для атак на американські бази: експерт-міжнародник Данилов про ситуацію в Ємені
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, вважає, що скоріше за все ця ситуація обмежиться одним Єменом і регіональної війни не буде
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Існує ймовірність, що іранці активізують і зможуть знову підняти, як і у жовтні, свої проксі в Іраку та Сирії, щоб вони здійснювали атаки на американські бази. Спробують підняти арабську вулицю в Йорданії та Єгипті для того, щоб створити загальний фон. Не можна ж повноцінно запустити військові дії без попереднього етапу розхитування. А на фоні того, що війна в Газі зараз фактично на паузі, принаймні йде не з тою інтенсивністю, як йшла ще місяць тому, то знову, щоб розхитати Близький Схід, треба зусилля", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
На його думку, є підстави вважати, що скоріше за все ця ситуація обмежиться одним Єменом і регіональної війни не буде.
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