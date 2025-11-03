Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, – міністр оборони Крозетто
Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що держава готує 12-й пакет військової допомоги Україні, і Рим "не змінив лінію" щодо Києва
Про це повідомило ANSA.
"У нашій лінії щодо України немає змін. Ми готуємо новий пакет, який я незабаром представлю відповідно до інших пакетів", – сказав Крозетто.
Також очільник міноборони Італії додав, що Рим у контексті допомоги Україні в системах ППО "відправив все, що мав, не зробивши оборону Італії слабшою, ніж вона є".
- Зокрема, Bloomberg писав, що 12-й пакет військової допомоги Україні від Італії передбачає постачання боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Також країна має намір долучитись до програми PURL із закупівлі американського озброєння.
