Про це повідомило ANSA.

"У нашій лінії щодо України немає змін. Ми готуємо новий пакет, який я незабаром представлю відповідно до інших пакетів", – сказав Крозетто.

Також очільник міноборони Італії додав, що Рим у контексті допомоги Україні в системах ППО "відправив все, що мав, не зробивши оборону Італії слабшою, ніж вона є".