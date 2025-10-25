Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, новий пакет може бути готовий до кінця року, залежно від парламентських процедур.

Крім того, Італія має намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL — програми спільних закупівель американського озброєння європейськими країнами.

Як зазначили джерела, сума внеску Італії ще не визначена.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уряд Джорджії Мелоні вже надіслав Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 млрд євро. До них входили, зокрема, дві батареї зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

Що відомо про ініціативу PURL

Станом на 14 серпня Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.

2 вересня прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі озброєння у США для передачі Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загалом підтримка збільшиться до понад $3 млрд.

18 вересня в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.

Станом на кінець вересня шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад $2 млрд у межах ініціативи PURL. Ще два пакети наразі узгоджуються зі США.

13 жовтня до ініціативи PURL офіційно долучилася Словенія, а 15 жовтня — Фінляндія й Литва.