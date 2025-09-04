Італія та Польща відмовились надсилати військовий контингент в Україну
Премʼєр-міністри Італії Джорджа Мелоні та Польщі Дональд Туск заявили, що не мають наміру відправляти військовий контингент в Україну
Про це повідомляється на сайті уряду Італії.
Джорджа Мелоні під час конференції Коаліції охочих наголосила, що Італія не має наміру надсилати своїх військових в Україну, однак підтвердила готовність підтримати можливе припинення вогню через ініціативи з моніторингу та навчання за межами української території.
Також Дональд Туск на зустрічі коаліції у Парижі заявив, що позиція Польщі, щодо військового контингенту залишається незмінною, і країна не відправлятиме солдатів до України, а підтримка полягатиме в координації логістики.
Читайте також: Ідеально вписується в концепцію Трампа: експерт про результати саміту Коаліції охочих, на якому 26 країн формально погодились надати гарантії безпеки Україні
"Польща, як ми вже неодноразово підкреслювали, не планує надсилати солдатів до України. Навіть після завершення війни...Ми відповідаємо за логістику. Очевидно, що саме в Польщі знаходиться найбільший хаб — центр організації допомоги для України. І це завдання достатньо серйозне, навіть сказав би — надзвичайно важливе", - сказав він.
- 4 вересня в Парижі пройшла зустріч учасників Коаліції охочих. До Єлисейського палацу прибули президент Володимир Зеленський та європейські лідери. Пізніше Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
- За результатами зустрічі президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що 26 держав висловили готовність надати гарантії безпеки Україні, включно з можливістю направлення військових контингентів. Водночас Володимир Зеленський заявив про можливість створення нової моделі захисту українського неба.
