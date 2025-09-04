Італія та Польща відмовились надсилати військовий контингент в Україну

Про це повідомляється на сайті уряду Італії.

Джорджа Мелоні під час конференції Коаліції охочих наголосила, що Італія не має наміру надсилати своїх військових в Україну, однак підтвердила готовність підтримати можливе припинення вогню через ініціативи з моніторингу та навчання за межами української території.

Також Дональд Туск на зустрічі коаліції у Парижі заявив, що позиція Польщі, щодо військового контингенту залишається незмінною, і країна не відправлятиме солдатів до України, а підтримка полягатиме в координації логістики.

"Польща, як ми вже неодноразово підкреслювали, не планує надсилати солдатів до України. Навіть після завершення війни...Ми відповідаємо за логістику. Очевидно, що саме в Польщі знаходиться найбільший хаб — центр організації допомоги для України. І це завдання достатньо серйозне, навіть сказав би — надзвичайно важливе", - сказав він.