Ізраїль провів засідання військового кабінету: ЗМІ кажуть, що міністри не визначилися з відповіддю на атаку Ірану
Після кількох годин обговорення військовий кабінет Ізраїлю не визначився, як і коли відповісти на ракетну та безпілотну атаку Ірану
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що міністри призупинили свої дискусії без ухвалення рішення, хоча очікується, що вони знову зберуться найближчим часом.
Читайте також: Росія та Білорусь не засудили повітряну атаку Ірану по Ізраїлю
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що міністр військового кабінету Бенні Ганц і його колега з партії "Національна єдність" Гаді Айзенкот, спостерігач у військовому кабінеті, запропонували завдати удару у відповідь по Ірану.
Натомість цю пропозицію рішуче заперечили прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Йоав Галлант, начальник ЦАХАЛу Герзі Галеві та інші.
Читайте також: Атака Ірану на Ізраїль була спробою відкрити другий фронт
Крім цього, США не намагалися накласти вето на будь-яку ізраїльську відповідь, але заявили Ізраїлю, що вони повинні знати заздалегідь і координувати свою реакцію на будь-яку таку відповідь.
- Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе