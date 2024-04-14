Ізраїль провів засідання військового кабінету: ЗМІ кажуть, що міністри не визначилися з відповіддю на атаку Ірану

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що міністри призупинили свої дискусії без ухвалення рішення, хоча очікується, що вони знову зберуться найближчим часом.

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Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що міністр військового кабінету Бенні Ганц і його колега з партії "Національна єдність" Гаді Айзенкот, спостерігач у військовому кабінеті, запропонували завдати удару у відповідь по Ірану.

Натомість цю пропозицію рішуче заперечили прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Йоав Галлант, начальник ЦАХАЛу Герзі Галеві та інші.

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Крім цього, США не намагалися накласти вето на будь-яку ізраїльську відповідь, але заявили Ізраїлю, що вони повинні знати заздалегідь і координувати свою реакцію на будь-яку таку відповідь.