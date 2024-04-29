Кадиров призначив 16-річного сина куратором російського університету спецназу ім. Путіна
Очільник Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором російського університету спецназу імені президента РФ Володимира Путіна, що розташований в місті Гудермес
Про це він повідомив у Telegram.
Кадиров написав, що таке рішення він прийняв на прохання ректора університету Байбетара Вайханова. За його словами, син Адам "тісно знайомий" з діяльністю вишу.
"Я вирішив призначити Адама Кадирова куратором РУС (російського університету спецназу, - ред.). Він тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету, тому я вважаю, що чудово впорається з покладеними обов'язками", - зазначив Кадиров.
Водночас глава Чечні не уточнив, які саме завдання виконуватиме його син.
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