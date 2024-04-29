Кадиров призначив 16-річного сина куратором російського університету спецназу ім. Путіна

Про це він повідомив у Telegram.

Кадиров написав, що таке рішення він прийняв на прохання ректора університету Байбетара Вайханова. За його словами, син Адам "тісно знайомий" з діяльністю вишу.

"Я вирішив призначити Адама Кадирова куратором РУС (російського університету спецназу, - ред.). Він тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету, тому я вважаю, що чудово впорається з покладеними обов'язками", - зазначив Кадиров.

Водночас глава Чечні не уточнив, які саме завдання виконуватиме його син.