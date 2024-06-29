Канадські збройні сили вперше може очолити жінка, - ЗМІ
Вперше в історії Канади очільницею збройних сил можуть призначити жінку: посаду обійме генерал-лейтенантка Джені Карігнан
Про це інформує CBC News, посилаючись на власні джерела.
Очікується, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо офіційно оголосить про призначення начальницею штабу оборони Канади Дженні Каріньян наступного вівторка, 2 липня, напередодні саміту лідерів НАТО. Вона замінить на посаді генерала Вейна Ейра і стане першою жінкою-командувачкою збройних сил Канади від моменту створення цієї посади в 1964 році. До цього штаб оборони Канади мав 21 очільника-чоловіка.
Кар'єра Дженні Каріньян у війську триває вже понад 30 років. Вона вступила до Королівського військового коледжу Канади в 1986 році, через шість років після того, як туди почали приймати жінок. У 2016 році Каріньян стала першою жінкою, яка отримала звання генерала. Вона також обіймала низку вищих штабних посад, зокрема була начальницею операційного департаменту у генштабі.
- 2 листопада 2023 року сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС. Вона стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів.
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