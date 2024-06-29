Канадські збройні сили вперше може очолити жінка, - ЗМІ

Про це інформує CBC News, посилаючись на власні джерела.

Очікується, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо офіційно оголосить про призначення начальницею штабу оборони Канади Дженні Каріньян наступного вівторка, 2 липня, напередодні саміту лідерів НАТО. Вона замінить на посаді генерала Вейна Ейра і стане першою жінкою-командувачкою збройних сил Канади від моменту створення цієї посади в 1964 році. До цього штаб оборони Канади мав 21 очільника-чоловіка.

Кар'єра Дженні Каріньян у війську триває вже понад 30 років. Вона вступила до Королівського військового коледжу Канади в 1986 році, через шість років після того, як туди почали приймати жінок. У 2016 році Каріньян стала першою жінкою, яка отримала звання генерала. Вона також обіймала низку вищих штабних посад, зокрема була начальницею операційного департаменту у генштабі.