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Канадські збройні сили вперше може очолити жінка, - ЗМІ

29 червня, 2024 субота
05:00
Світ Канада

Вперше в історії Канади очільницею збройних сил можуть призначити жінку: посаду обійме генерал-лейтенантка Джені Карігнан

Зміст

Про це інформує CBC News, посилаючись на власні джерела. 

Очікується, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо офіційно оголосить про призначення начальницею штабу оборони Канади Дженні Каріньян наступного вівторка, 2 липня, напередодні саміту лідерів НАТО. Вона замінить на посаді генерала Вейна Ейра і стане першою жінкою-командувачкою збройних сил Канади від моменту створення цієї посади в 1964 році. До цього штаб оборони Канади мав 21 очільника-чоловіка. 

Кар'єра Дженні Каріньян у війську триває вже понад 30 років. Вона вступила до Королівського військового коледжу Канади в 1986 році, через шість років після того, як туди почали приймати жінок. У 2016 році Каріньян стала першою жінкою, яка отримала звання генерала. Вона також обіймала низку вищих штабних посад, зокрема була начальницею операційного департаменту у генштабі.

  • 2 листопада 2023 року сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС. Вона стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів. 
Теги:
військові
Канада
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