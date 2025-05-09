Кандитат у президенти Румунії Сіміон хоче від України компенсації за систему Patriot

Про це повідомляє Digi24.

Джордже Сіміон наполягає, щоб Україна компенсувала передану їй допомогу Румунії, зокрема систему ППО Patriot. Також він зазначив, що Бухарест більше "не дасть жодного цента іншій країні".

"Україна потребує нас, а не ми України, тому Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають в Україні. І, безумовно, ми хочемо компенсацію за участь Румунії у військових зусиллях на сьогоднішній день", - сказав він.

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Передачу системи Patriot Сіміон вважає зрадою національних інтересів. Він не впевнений, чи буде ця компенсація відображена в контрактах на відбудову України, в зерні, чи в іншій формі, але наполягає, що Румунія має отримати взаємну вигоду.

Окрім цього кандидат вважає, що у війні Росії проти України Румунія повинна зберігати нейтралітет, а не підтримувати ескалацію, шляхом постачання зброї.