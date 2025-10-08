Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили

Про це сказав політичний аналітик, журналіст Іван Капсамун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Чинна влада Молдови не поступиться здобутою перемогою, тим більше, що вона була досягнута за складних умов. Загальний результат виборів виявився кращим, ніж очікувала навіть більшість. Мая Санду та її партія зберегли монобільшість у парламенті, і це найголовніший позитивний результат як для самої Молдови, так і для її сусідів: України, Румунії та загалом для Європейського Союзу", - зазначив Капсамун.

За словами політичного аналітика, після гучної поразки партія Ігоря Додона змушена демонструвати хоч якусь активність перед своїми кураторами в Москві. Саме тому організовувалися спроби вивести людей на протести, а тепер, імовірно, подаватимуться позови до суду. Проте перемога Санду вже остаточна, і навряд чи щось зможе вплинути на підсумки виборів.

"Росія, безперечно, не залишить Молдову в спокої. Вона продовжить дестабілізацію через свої проксі-сили, які пройшли до парламенту, і не лише через них. Країну й надалі "розкачуватимуть", як це було й раніше. На ці процеси Москва виділяла значні кошти: громадянам відкривали банківські рахунки, переказували гроші на картки", - наголосив журналіст.

Він також зауважив, що Росія й надалі застосовуватиме різні інструменти у своїй гібридній війні проти Молдови, намагаючись змінити політичний курс країни.

"Та попри все, дуже добре, що влада здобула переконливу перемогу, і курс, якого Молдова дотримувалася донині, буде продовжено", - резюмував Капсамун.

