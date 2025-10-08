Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили
Ексклюзив

Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили

Оксана Ліховід
8 жовтня, 2025 середа
15:40
Світ Молдова

Попри поразку проросійських сил на виборах, Кремль не відмовляється від спроб впливу на Молдову, дестабілізуючи ситуацію через підконтрольні сили в парламенті

Зміст

Про це сказав політичний аналітик, журналіст Іван Капсамун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Чинна влада Молдови не поступиться здобутою перемогою, тим більше, що вона була досягнута за складних умов. Загальний результат виборів виявився кращим, ніж очікувала навіть більшість. Мая Санду та її партія зберегли монобільшість у парламенті, і це найголовніший позитивний результат як для самої Молдови, так і для її сусідів: України, Румунії та загалом для Європейського Союзу", - зазначив Капсамун.

За словами політичного аналітика, після гучної поразки партія Ігоря Додона змушена демонструвати хоч якусь активність перед своїми кураторами в Москві. Саме тому організовувалися спроби вивести людей на протести, а тепер, імовірно, подаватимуться позови до суду. Проте перемога Санду вже остаточна, і навряд чи щось зможе вплинути на підсумки виборів.

"Росія, безперечно, не залишить Молдову в спокої. Вона продовжить дестабілізацію через свої проксі-сили, які пройшли до парламенту, і не лише через них. Країну й надалі "розкачуватимуть", як це було й раніше. На ці процеси Москва виділяла значні кошти: громадянам відкривали банківські рахунки, переказували гроші на картки", - наголосив журналіст.

Він також зауважив, що Росія й надалі застосовуватиме різні інструменти у своїй гібридній війні проти Молдови, намагаючись змінити політичний курс країни.

Читайте також: Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові

"Та попри все, дуже добре, що влада здобула переконливу перемогу, і курс, якого Молдова дотримувалася донині, буде продовжено", - резюмував Капсамун.

  • Речник Путіна Дмитро Пєсков відреагував на результати парламентських виборів у Молдові, на яких перемогла проєвропейська партія лідерки Маї Санду. Він каже, що нібито тисячам молдаванам не дали змоги проголосувати у РФ.

     




 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
вибори
Молдова
втручання Росії
Війна з Росією
фейк
Мая Санду
агенти Кремля
пропаганда
Європейський простір з Юрієм Фізером
Читайте також:
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
Київ
+14.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.91
    Продаж 48.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Арестович мобілізує "вату"
16:01
Хав'єр Мілей
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
15:50
Володимир Зеленський і Василь Малюк
Зеленський: українські ракети-дрони демонструють високу ефективність, СБУ ліквідувала понад 3 тис. окупантів за місяць
15:06
Аналітика
Кароль Навроцький на виступі у Хелмі 11 липня 2025 року)
Польща перед війною: як антиукраїнська риторика президента Навроцького підіграє Кремлю
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:38
військові навчання Індії та РФ
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
07:31
Огляд
"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV