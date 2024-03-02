Про це він сказав у етері Еспресо.

"Він зрозумів, звичайно, що інтерв'ю вийшло ніяке і власне не інтерв'ю, а і його підтакування Путіну у його стараннях уникнути будь-яких гострих запитань, які властиві журналістиці. Власне він поступив не як журналіст, а як людина, яка постійно Путіну давала можливість показати, який він великий лідер і таке інше. Друге - повернувшись до Америки він вирішив трошки виправдатися. Те, що я побачив, то Карлсон просто сказав, що це нісенітниця стосовно нацизму в Україні й водночас повторив усі російські наративи про Україну та взагалі про війну", - заявив дипломат.

Йдеться про слова Карлсона, що Путін хоче миру, а наша країна - ні, що НАТО спровокувало напад Росії на Україну, що Україна не може перемогти у цій війні.

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"Він дуже здивувався, що Україна по рейтингах демократії виглядає набагато краще за Росію, навіть кілька разів перепитав чи це так, мовляв, він не зовсім із цим згоден. Сказав, що Москва набагато краще ніж в Нью-Йорк і весь час критикував Америку, в той самий час облизуючи ситуацію в Росії. Як на мене, він людина, яка дуже і дуже негативно ставиться до України й для мене це дійсно велике здивування, оскільки все-таки він американець, пройшов таку велику практичну школу в Fox News і має такий менталітет стосовно України", - підсумував Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2010-2015).

Довідково. Такер Карлсон був одним з найбільш популярних телевізійних журналістів у США. Його шоу Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News дивилися близько п'яти мільйонів людей. У новому шоу Карлсона вже засвітилися великі політики правого штибу - угорський прем'єр Віктор Орбан, новий президент Аргентини Хав'єр Мілей і Дональд Трамп.

Що передувало

У лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна. Той серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні.

Нещодавно Такер Карлсон, який нещодавно взяв інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна, поділився враженнями від спілкування з диктатором та назвав ідею "денацифікації України" найтупішим, що він коли-небудь чув.

У Кремлі після слів журналіста Такера Карлсон про "найтупішу річ, яку він коли-небудь чув" заявили, що американець багато чого не розуміє, але вміє слухати.