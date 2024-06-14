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Кемерон запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту

14 червня, 2024 п'ятниця
17:58
Світ Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що потрібно "полювати" на танкери, які незаконно перевозять по світу російську нафту

Зміст

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Очільник британського МЗС підкреслив, що його держава тісно співпрацює з європейськими країнами, зокрема у питаннях запровадження санкцій проти компаній Росії та осіб, які допомагають РФ підтримувати війну в Україні.

"Ми також будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій", - наголосив Кемерон.

  • 30 квітня повідомлялось, що державна нафтова компанія Росії "Совкомфлот" перейменувала деякі танкери на честь міст РФ після того, як Сполучені Штати Америки наклали на них санкції.
  • 10 червня стало відомо, що російський підсанкційний нафтовий танкер "Примор’я" таємно здійснив переміщення сировини на судно неподалік Сінгапуру, пропливши для цього 12 тис. км.

Теги:
Україна
Росія
нафта
Війна з Росією
Велика Британiя
Економіка
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