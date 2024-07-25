Керівника РПЦ в Угорщині Іларіона, який втрапив у сексуальний скандал, усунули від керівництва єпархією
Синод РПЦ усунув від керівництва єпархією митрополита Будапештського та Угорського Іларіона (Григорія Алфеєва), який нещодавно потрапив у сексуальний скандал
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Московську патріархію.
Зазначено, що синод також звільнив митрополита з посад голови Синодальної біблійно-богословської комісії та очільника Комісії Міжсоборної Присутності щодо богословʼя й богословської освіти.
Водночас у повідомленні йдеться про створення комісії "з вивчення стану справ у Будапештсько-Угорській єпархії", а Іларіон на час її роботи усунений від управління.
Московська патріархія не зазначила причин таких рішень, однак 6 липня стало відомо, що колишній келійник Іларіона, 18-річний юнак російсько-японського походження, Георгій Сузукі звинувачує свого колишнього працедавця у сексуальних домаганнях.
- У найвищій ієрархії російського православ'я Алфеєв виконує роль неофіційного міністра закордонних справ.
- Перед тим, як отримати призначення до Будапешту, він служив у Відні та Брюсселі.
- За підтримку війни проти України формально перебуває під санкціями, що не перешкоджає йому мати громадянство Угорщини, володіти в ЄС розкішною нерухомістю, відпочивати на VIP-курортах та не приховувати тісних контактів з російськими олігархами.
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