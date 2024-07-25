Керівника РПЦ в Угорщині Іларіона, який втрапив у сексуальний скандал, усунули від керівництва єпархією

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Московську патріархію.

Зазначено, що синод також звільнив митрополита з посад голови Синодальної біблійно-богословської комісії та очільника Комісії Міжсоборної Присутності щодо богословʼя й богословської освіти.

Водночас у повідомленні йдеться про створення комісії "з вивчення стану справ у Будапештсько-Угорській єпархії", а Іларіон на час її роботи усунений від управління.

Московська патріархія не зазначила причин таких рішень, однак 6 липня стало відомо, що колишній келійник Іларіона, 18-річний юнак російсько-японського походження, Георгій Сузукі звинувачує свого колишнього працедавця у сексуальних домаганнях.