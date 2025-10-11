ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених

Про це повідомляє ВВС.

Палестинське угруповання ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб до списку 250 в’язнів, яких планується звільнити, увійшли відомі політв’язні, серед яких Баргуті та Саадат. Міністерство юстиції Ізраїлю вже опублікувало імена 250 осіб, але виключило сімох "символічно важливих" ув’язнених.

"Чоловіки, які відбувають покарання за участь у смертельних нападах в Ізраїлі, давно вважаються палестинцями символами опору", — зазначає високопоставлений палестинський чиновник, знайомий із переговорами.

Очікується, що 20 ізраїльських заручників будуть звільнені до понеділка у рамках першого етапу угоди, запропонованої президентом США Дональдом Трампом. Високопоставлений посланець США Стів Віткофф нібито обіцяв порушити питання виключення відомих палестинських ув’язнених перед прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, але Ізраїль поки відмовився їх включати.

У межах угоди також передбачено звільнення близько 250 палестинських в’язнів та ще 1 700 осіб із сектору Гази, а також повернення тіл загиблих заручників.

Баргуті, засуджений до п’яти довічних термінів плюс 40 років, залишається популярним лідером ФАТХ, а Саадат, лідер Народного фронту визволення Палестини, відбуває 30-річне покарання. ХАМАС наполягає, щоб ці ув’язнені також були звільнені, а також деякі особи, затримані повторно після попереднього обміну на Гілада Шаліта.

Перший етап припинення вогню вже набрав чинності, ізраїльські війська частково залишили райони Гази, а сотні вантажівок із гуманітарною допомогою щодня прибувають у сектор. Тим часом сотні тисяч палестинців повертаються до міста Газа після руйнувань, завданих ізраїльським наступом.