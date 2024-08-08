"Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN

Про це інформує CNN, посилаючись на джерела, знайомі з даними розвідки.

За словами співрозмовника видання, оскільки Ліван близько розташований до Ізраїлю, "Хезболла" може діяти "практично без попередження", на відміну від Ірану. Наразі не відомо, чи координують вони свої дії щодо можливого нападу, втім, на думку чиновників, вони не зовсім узгоджують свої дії щодо подальших кроків.

Інший співрозмовник повідомив, що "Хезболла" також швидше просувається у плануванні та "прагне завдати удару по Ізраїлю найближчими днями". Іран, тим часом, працює над варіантом відповіді і здійснив лише деякі приготування до великого удару, який передбачають у США.

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Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.