"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що ймовірній зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна "намагаються завадити" та назвав ЄС "військовим кабінетом"
Про це він написав у facebook.
"Дата зустрічі американського та російського президентів у Будапешті ще не узгоджена, а вже є очевидні докази спроб завадити їй за будь-яку ціну. Це сумно", – заявив Фіцо.
Він згадав, що очільник МЗС європейської країни заявив про можливу затримку літака Путіна, маючи на увазі польського міністра Радослава Сікорського, а також – заяви щодо арешту очільника Кремля за ордером МКС.
"Я завжди стверджував, що ЄС перетворився на військовий кабінет, що значна частина держав-членів ЄС підтримує війну в Україні, наївно вважаючи, що таким чином можна послабити і навіть перемогти Росію. Водночас парадоксально, але типово для імпотентної зовнішньої політики ЄС, що деякі лідери ЄС вже тиснуть на проведення саміту в Будапешті, так само як і на присутність українського президента. У Словаччині це називається "кидати вила в можливу угоду", – написав премʼєр.
На думку Фіцо, Євросоюз повинен зробити все для щонайшвидшої зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті, "якщо дійсно хоче швидкого миру в Україні".
- 21 жовтня CNN повідомило, що саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті опинився під загрозою через перенесення запланованої зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим.
- Згодом Reuters поінформувало, що Трамп і Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому".
