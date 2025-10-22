"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"

Про це він написав у facebook.

"Дата зустрічі американського та російського президентів у Будапешті ще не узгоджена, а вже є очевидні докази спроб завадити їй за будь-яку ціну. Це сумно", – заявив Фіцо.

Він згадав, що очільник МЗС європейської країни заявив про можливу затримку літака Путіна, маючи на увазі польського міністра Радослава Сікорського, а також – заяви щодо арешту очільника Кремля за ордером МКС.

"Я завжди стверджував, що ЄС перетворився на військовий кабінет, що значна частина держав-членів ЄС підтримує війну в Україні, наївно вважаючи, що таким чином можна послабити і навіть перемогти Росію. Водночас парадоксально, але типово для імпотентної зовнішньої політики ЄС, що деякі лідери ЄС вже тиснуть на проведення саміту в Будапешті, так само як і на присутність українського президента. У Словаччині це називається "кидати вила в можливу угоду", – написав премʼєр.

На думку Фіцо, Євросоюз повинен зробити все для щонайшвидшої зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті, "якщо дійсно хоче швидкого миру в Україні".