Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко

Про це в етері Еспресо розповіла голова правління мережі захисту національних інтересів "АНТС", співзасновниця міжнародного центру української перемоги Ганна Гопко.

"Насправді колективний Захід займається трішки самообманом. Зокрема, коли не вживає жорстких дій для протидії нарощенню військової й технологій Китаю. Я про це кажу, бо Китай зараз переорієнтовує свій ринок збуту на країни-члени АСЕАН. Тобто, вже зараз торгівля Китаю з країнами АСЕАН більша, ніж з ЄС. Звісно, що США та країни ЄС для Китаю вигідніші економічно, ніж країни АСЕАН. Втім, Китай поступово думає, як зменшити економічну залежність через ринки збуту від Європи. Це потрібно для того, щоб коли ЄС почне вводити санкції, Пекін не відчував значних економічних втрат", - пояснила Гопко.

За словами аналітикині, Китай нарощує військову міць, використовуючи досвід російсько-української війни

"Водночас, Китай вже розробив свою систему SWIFT для банківських розрахунків. Адже, це теж вразлива точка по яких може бити Захід. Тобто, Китай рухається дуже стратегічно, зменшуючи свою залежність від ринків збуту в США та ЄС. В Пекіні розуміють, що вони можуть нарощувати свою військову міць, якщо будуть брати досвід з російсько-української війни, а потім вже від війни в Європі", - підсумувала вона.