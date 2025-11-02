Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко
Ексклюзив

Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко

Віталій Бесараб
2 листопада, 2025 неділя
12:04
Світ ЄС-Китай

Щоб зменшити економічний тиск Китай вже зараз працює над тим, щоб обмежити власну залежність від європейських та американських ринків збуту

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла голова правління мережі захисту національних інтересів "АНТС", співзасновниця міжнародного центру української перемоги Ганна Гопко.

"Насправді колективний Захід займається трішки самообманом. Зокрема, коли не вживає жорстких дій для протидії нарощенню військової й технологій Китаю. Я про це кажу, бо Китай зараз переорієнтовує свій ринок збуту на країни-члени АСЕАН. Тобто, вже зараз торгівля Китаю з країнами АСЕАН більша, ніж з ЄС. Звісно, що США та країни ЄС для Китаю вигідніші економічно, ніж країни АСЕАН. Втім, Китай поступово думає, як зменшити економічну залежність через ринки збуту від Європи. Це потрібно для того, щоб коли ЄС почне вводити санкції, Пекін не відчував значних економічних втрат", - пояснила Гопко.

За словами аналітикині, Китай нарощує військову міць, використовуючи досвід російсько-української війни

"Водночас, Китай вже розробив свою систему SWIFT для банківських розрахунків. Адже, це теж вразлива точка по яких може бити Захід. Тобто, Китай рухається дуже стратегічно, зменшуючи свою залежність від ринків збуту в США та ЄС. В Пекіні розуміють, що вони можуть нарощувати свою військову міць, якщо будуть брати досвід з російсько-української війни, а потім вже від війни в Європі", - підсумувала вона. 

  • 30 жовтня у Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
  • Дипломат Роман Безсмертний в етері Еспресо висловив думку, що на зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна ключовим питанням були торгово-економічні відносини між США та Китаєм, а тема російсько-української війни не обговорювалась змістовно
Економіка
Китай
ЄС
США
Сі Цзиньпін
2025, неділя
2 листопада
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:35
Ексклюзив
енергетика
Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
13:15
Інтерв’ю
Аґнєшка Зах
Польська волонтерка Аґнєшка Зах: "Після 120-го разу я перестала рахувати поїздки на фронт"
12:54
Піт Геґсет
США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
12:52
"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
12:40
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
12:27
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
12:04
Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
12:02
OPINION
Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
11:25
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
10:38
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
10:30
Бельгія
У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
10:00
OPINION
Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
09:50
Мексика
У Мексиці, під час святкування Дня мертвих, у магазині сталася масштабна пожежа: 23 людини загинули
09:18
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
09:02
художній музей Лувр
Ізраїльська компанія CGI Group заявила, що з нею зв’язалися грабіжники Лувру із пропозицією продати викрадені коштовності
08:23
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
OPINION
Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні
08:00
Ексклюзив
Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
07:31
Огляд
Син останнього гетьмана, який зробив Бетховена безсмертним: 273 роки тому народився Андрій Розумовський
07:24
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових
01:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах
00:27
Йоганн Вадефуль
МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
2025, субота
1 листопада
23:46
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із президентом України Володимиром Зеленський
Що включатиме новий пакет зимової підтримки для України - пояснення Свириденко
23:11
пожежа
Смертельна пожежа на Київщині: загинуло подружжя
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Найбільшою загрозою для Європи є ультраправий популізм, - Портников
21:43
Енергетика, споживання електроенергії
У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки
21:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців
21:38
Ексклюзив
Віталій Портников
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
20:31
У Резерв+ продовжено автоматично понад 700 тис відстрочок від мобілізації
20:30
Ексклюзив
Після смерті чоловіка я відчула, що маю завершити його справу, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
20:28
єврейська громада україни
Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам
20:02
OPINION
Уроки далекої осені: від Трикутника смерті до Першого зимового походу
19:38
У Києві вшанували памʼять Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
18:49
Ексклюзив
Сенат США
Жодних перемовин щодо припинення шатдауну в США не ведеться, - професор Айзенберг
18:34
В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів
18:02
Інтерв’ю
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
Більше новин
