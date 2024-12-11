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Китай уперше за 4 місяці скоротив поставки товарів у РФ через проблеми з платежами

Світлана Кравченко
11 грудня, 2024 середа
09:41
Світ Китай та росія

Упродовж жовтня поставки китайських товарів до Росії скоротилося на 10,4% у річному вираженні. Імовірно, це пов'язано з проблемами з розрахунками

Зміст

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на дані митниці КНР.

Зазначається, що спад китайського експорту в Росію зафіксували вперше з липня. Вже згодом почав скорочуватися і загальний товарообіг. Так, у листопаді він становив 145,9 млрд юанів ($20,14 млрд) і виявився на 5% меншим, ніж у жовтні.

Накопиченим підсумком за 11 місяців обсяг російсько-китайської торгівлі становив $222,8 млрд і практично перестав зростати, на відміну від перших років повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними ЗМІ, у 2022 році зростання взаємного товарообігу між Росією та Китаєм склало 34% (до $190 млрд), у 2023 році – ще 26% (до $240), а за січень - листопад 2024 року – лише 2,1%.

Як зазначають джерела на ринку, гальмування російсько-китайської торгівлі, ймовірно, викликане проблемами з розрахунками.

З початку року російський бізнес скаржиться на блокування платежів банками "дружніх" країн, зокрема Китаю, де, за даними на літо 2024 року, застрягли 80% транзакцій. 

  •  Також виробники в Китаї нещодавно почали обмежувати продаж до США і Європи ключових компонентів для створення безпілотників. Такі дії можуть вплинути на українське виробництво БПЛА.
Теги:
Новини
Росія
Китай
Економіка
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